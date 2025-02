Ludi preokret Splita za plasman u polufinale. Gubili 12 razlike, a Ljubičić je zabio za pobjedu...

Nakon Cibone, Cedevite junior i Alkara u polufinale Kupa Krešimira Ćosića, koje se igra u Zaboku, plasirali su se i košarkaši Splita. U finalu prije finala, kako se ogled dva dalmatinska košarkaška velikana titulirao, bolji su bili igrači Veljka Mršića 71-70. Žuti su gubili 12 koševa razlike u trećoj četvrtini, ali su se vratili u igru i pred sam kraj susreta, košem Ljubičića došli do vrijedne pobjede.

Dvoboji Splita i Zadra obilježili su zadnjih nekoliko godina prvenstvenih i Kup ogleda, s tim da je Zadar bio daleko uspješniji a slavili su i u sva tri prethodna ogleda ove godine. Split trofej čeka punih 20 godina, zadnji je bio Kup Krešimira Ćosića a osvojili su ga košem Roka Lenija Ukića u zadnjim sekundama utakmice upravo protiv Zadra u Jazinama.

Split je u utakmicu krenuo s petorkom Kučić, Shorter, Jordano, Škara i Ljubičić, dok je Jusup na teren poslao Žganeca, Mazalina, Mihailovića, Ramljaka i Wahla. Suprotno očekivanjima Zadrani su zagospodarili pod obručima a Split u vanjskom šutu. Od prve minute igralo se koš za koš, trica na tricu, momčadi se izmjenjivale u vodstvu pa je na kraju prve četvrtine, u kojoj su Škara i Shorter s jedne te Mihailović i Ramljak s druge strane pokazali najviše, i rezultat bio izjednačen 21-21.

U istom ritmu nastavilo se i u drugoj četvrtini, Zadar je igrao puno agresivnije u obrani, a Split je to nadoknađivao napadačkim skokom. No u nekoliko navrata Jusupova momčad agresijom je dovela Split do isteka napada. Baković je sa sedam koševa u ranoj fazi utakmice pomogao svojoj momčadi da se odvoji, a tricom Ramljaka Zadar je došao do prve osjetnije prednosti od šest koševa 34-28.

Mršićeva momčad nije se predavala, nekoliko dobrih rješenja Ljubičića pod košem te trica i ulaz Shortera vratili su rezultat u egal, ali na veliki odmor ipak se otišlo s prednošću Zadra od četiri koša. I to kako, najprije je na isteku napada Mihailović pogodio tricu i dodatno slobodno bacanje, a onda je sa zvukom sirene tricu pogodio i Shorter za 39-43.

Split je drugo poluvrijeme otvorio s dvije izgubljene lopte i tri promašena šuta Shortera, s druge strane Mazalin je zabio dva puta i asistirao Žganecu za najvećih 12 koševa prednosti Zadra. Trener Splita Mršić pokušavao je sve, zamjenama, promjenama obrana, niskom petorkom..., ali nije uspijevao preokrenuti tijek susreta. Zadarska čvrsta obrana te Mazalinova i Mihailovićeva napadačka kvaliteta bili su nerješiva enigma za njegovu momčad, koju je u život ipak vratio Tišma. Zabio je pet koševa u nizu, uhvatio dvije lopte pa se nakon dva bacanja Škare na treći odmor otišlo sa samo tri koša prednosti Zadra.

Žuti su i u zadnjoj četvrtini nastavili u istom ritmu, niska petorka i zonska obrana donijela im je rezultat 63-62 i nekoliko prilika za preokret, ali šutevi Shortera, Katića, Škare i Tišme bili su neprecizni. I kad se činilo da će Zadar nošen podrškom Tornada zadržati vodstvo, Shorter i Jordano su na minutu i pol prije kraja utakmice poravnali na 67-67.

U završnici susreta Mihailović je promašio šut za tricu, Shorter je pogodio za dva, potom je tricu promašio i Klarica, nakon njega i Shorter. I onda smo vidjeli dramu u završnim sekundama. Zadar je imao 16 sekundi za napada, Mihailović je zabio tricu za povratak u minimalno vodstvo, ali su u zadnjih devet sekundi žuti našili put do pobjede. Igrači Zadra čuvali su Shortera, on je pronašao usamljenog Ljubičića pod košem koji je zabio za pobjedu i plasman svoje momčadi u polufinale.



U nekadašnjim rasadnicima talentiranih košarkaša koji su pisali povijest hrvatske košarke, glavne role večeras su pripale strancima, Vladimiru Mihailoviću u dresu Zadra koji je zabio 24 koša uz četiri skoka i šest asistencija te kapetanu Splita Shannonu Shorteru koji je zabio 19 koševa uz šest skokova i tri asistencije.

U popodnevnom ogledu Alkar se lako obračunao s Kaštelanima, slavili su Sinjani 77-49 uz 14 koševa Noaha Gurleya i 11 Jeramyja Shawa. Kod Ribole je Ivo Zukanović imao 10 koševa i osam skokova. Nakon večernjeg ogleda izvučeni su parovi polufinala, pa će se tako u petak od 17:00 sati sastati Alkar i Cedevita Junior, dok će od 20:00 sati snage odmjeriti Split i Cibona.