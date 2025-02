Mršić: Cibona je 'dark horse', Zadar ima psihološku prednost, ali svaka serija jednom završi

U Zaboku danas počinje završnica košarkaškog Kupa Krešimira Ćosića a u četvrtfinalnom ogledu sutra se u sastaju favoriti Zadar i Split. Repriza je to prošlogodišnjeg četvrtfinala u kojem je Zadar slavio protiv Splita i osvojio Krešin trofej.

Pokretanje videa... VIDEO Lovre Runjić | Video: Instagram/Ioan Gruffudd

- Došli smo do prvog vrhunca sezone, prvi trofej je u igri a naša momčad dolazi u najboljem stanju unatrag nekoliko mjeseci. Spremno očekujemo turnir, koncentrirani smo samo na prvu utakmicu sa Zadrom. Susret je to dvije supermotivirane momčadi, vidimo to po izjavama jednih i drugih, želimo pobjedu... Zadar je favoriti zbog svega što se događalo par godina unatrag i niske trofeja, ali mi se nadamo da ćemo tome uspjeti stati na kraj.

Zdravstveno stanje?

- Vraneš je u nekom tretmanu rekonvalescenta. Predviđana mu je pauza 4-6 tjedana prije Mege, ali zadnje kontrole su pokazale da to nije tako loše pa je sjeo na avion i došao u Beograd. Nažalost, na utakmici s Megom je imao iščašenje malog prsta, ali će moći igrati. On nam je bitan igrač, možda nećemo dobiti od njega ono što smo očekivali kad je potpisao, ali u rotaciji za desetak minuta će biti dovoljno. Ostali su svi za sada zdravi...

Split: Četvrta utakmica finala PH između košarkaša Splita i Zadra | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Doživjeli ste poraz u zadnjim sekundama utakmice protiv Mege, s pobjedom bi dobili dodatno samopouzdanje?

- Ta bi pobjeda bila lijepa nagrada za trud koji su igrači pokazali u zadnje vrijeme na treninzima i utakmicama. Izgubili smo ta dva boda, ali bilo je puno dobrih stvari da bi se fokusirali samo na poraz. Šteta tih zadnjih par minuta i grašaka koje je Mega iskoristila ali iz te utakmice smo izvukli mnoge poruke i vrijedne stvari.

Dobro poznajete Zadar s kojim ste i pokrenuli seriju osvajanja trofeja?

- Zadar ima taj kontinuitet osvajanja, ali u sportu postoje ciklusi, kako su oni krenuli u jedan pobjednički ciklus, tako sada možemo i mi pokrenuti jedan novi trend.

Svi znaju kako Zadar igra, a oni opet pobjeđuju?

- Oni godinama igraju dobru košarku, to se vidi po rezultatima u ABA ligi, ne samo u domaćim natjecanjima. Mi smo u zadnjih par utakmica digli šut za tricu, vidjet ćemo tko će doći s više energije i u boljem stanju. Odlučili smo se na put u Zabok na dan utakmice, da damo momčadi više vremena da se oporavi i odmori. U prednosti će biti momčad koja bude minija i s više energije. Nadam se da ćemo napraviti sve da dođemo u što boljem stanju.

Foto: Ivica Čavka/KK Split

Je li ogled vas i Zadra finale prije finala?

- Svi pričaju Zadar ili Split, ali Cibona se dosta promijenila, ima novih lica, šira im je rotacija. Oni će možda biti i u najboljem stanju jer su bili cijeli prošli tjedan u Zagrebu, nisu putovali. Možda su oni "dark horse" koji se može umiješati u borbu za trofeje. Cedevita isto, ali su im šanse manje nego Zadra, Cibone i nas.

Što je po vama bila prednost Zadra u velikoj seriji pobjeda, igračka ili psihološka?

- Bili su na višem nivou, Božić danas igra ACB ligu, Lakić u Partizanu..., a kad gledamo gdje su igrači Splita koji su tada igrali jasno je da je to u prvom redu igračka kvaliteta. Imaju oni i psihološku prednost zbog kontinuiteta osvajanja... Ali i tome jednom mora doći kraj... - zaključio je Mršić.