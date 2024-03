Ludnica na Rujevici: Rijeka je u samo dva sata rasprodala sve karte za derbi protiv Hajduka!

Dragi navijači i navijačice, u ponedjeljak u 16 sati počinje prodaja ulaznica za ogled Rijeke i Hajduka, obavijest je koju je Rijeka odaslala svojim navijačima tijekom nedjelje.

Kako su i najavili, u 16 sati počela je prodaja karata, ali samo dva sata kasnije djelatnici su zatvorili blagajnu ispod zapadne tribine na Rujevici. Razlog? Ulaznica više nema!

Prvoplasirana momčad HNL-a objavila je kako su rasprodane sve ulaznice za veliki Jadranski derbi koji se 7. travnja igra na Rujevici. Dakle, sve je planulo čak 13 dana uoči utakmice. Nevjerojatna euforija zahvatila je Kvarner, navijači i igrači Rijeke vjeruju da je ovo sezona u kojoj će osvojiti drugi naslov prvaka u povijesti.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

I imaju razloga vjerovati u to. Riječani ove sezone igraju pa možda i najljepši nogomet u hrvatskoj ligi pod dirigentskom palicom Željka Sopića. U proljetnom dijelu sezone slavili su u devet od deset utakmica, a izgubili su samo od Dinama na Maksimiru i to u sudačkoj nadoknadi. Toni Fruk, Marko Pjaca, Marco Pašalić, Mirko Marić, Nediljko Labrović, Niko Galešić, plejada je klasnih aduta koje Sopić ima na dispoziciji, a veliki vjetar u leđa igračima je i fenomenalna atmosfera na Rujevici koja je postala neosvojiva utvrda za najveće rivale. Hajduk, Dinamo ni Osijek nisu uspjeli slaviti ove sezone u gostima.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Ovo je karakterno najbolja momčad u kojoj sam igrao i radio. Bilo bi mi jako žao ako ovi momci ne osvoje naslov. Toliko su povezani i predani, oni to zaslužuju i sigurno se neće predati do zadnjeg kola i dat će sve od sebe. Momci su svojim radom pokazali da to zaslužuju, zajedno s trenerom i svima nama doveli su ekipu na prvo mjesto, najzaslužniji su za sve i nitko im ne može oduzeti nadu i volju s obzirom da su prvi, da su ove zadnje dvije-tri utakmice pokazali da se mogu nositi s pritiskom jer su ostali na prvom mjestu - rekao je Radomir Đalović, pomoćni trener Rijeke.

Rijeka s prvog mjesta ulazi u posljednji krug prvenstva. Još je devet kola dijeli od sna, ali kako uporno tupi trener Sopić, korak po korak. Prvo Rudeš u subotu u 28. kolu HNL-a, a onda osam dana kasnije spektakl protiv Hajduka.