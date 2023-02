Tudorov Marseille šokirao PSG u fantastičnoj utakmici, Ramos izjednačio u završnici 1. dijela!

Ono što je danas PSG, to je nekada bio Marseille. Vladari francuskog nogometa, ali napravili su nešto što ni Parižani ne mogu unatoč silnim milijunima. Osvojili su Ligu prvaka. No, posljednjih godina je Marseille u debeloj sjeni mrskog rivala. Gledaju kako dominiraju francuskim nogometom i podižu trofeje, ali nada u naslov prvaka i euforija vratili su se na Velodrome i to zahvaljujući jednom čovjeku.

Iako ga navijači i igrači u početku nisu podnosili, Igor Tudor preporodio je Marseille i pretvorio ga u klub koji se bori za naslov prvaka i bez problema parira zvjezdanom PSG-u s kojim su se susreli u osmini finala francuskog kupa.

I sam Igor Tudor zna koliko je ovo važna utakmica za Marseille koja će odrediti jako puno toga ove sezone i pokazati koliko njegova momčad može pa je do maksimuma motivirao i nabrijao svoje igrače. Letjeli su terenom i u potpunosti izdominirali PSG u prvom dijelu. Stvarali su šanse i prijetili, Gianluigi Donnarumma sve je poskidao, no nije mogao ono u 30. minuti!

Marquinhos je napravio penal nad Cengizom Underom, a Alexis Sanchez je to mirno realizirao za eksploziju oduševljenja na krcatom Velodromeu.

Fantastična utakmica na Velodromeu, totalni nogomet s pregršt prilika za uživanje neutralnih navijača. Igrači Marseillea su glavama već bili u svlačionici, a onda šok i tišina na stadionu. Oba kluba imala su nekoliko fantastičnih šansi, a jednu od njih iskoristio je Sergio Ramos koji je gotovo u zadnjoj sekundi prvog poluvremena zabio glavom za 1-1 nakon ubačaja iz kornera i vratio stvari na početak. Spektakl koji je zadovoljio apetite svih zaljubljenika u nogomet, a što nas tek čeka u nastavku...

U tijeku je drugo poluvrijeme.

