Ludnica u SAD-u: Ferrari razbio Red Bull, Leclerc ispred Maxa

Pilot Ferrarija Charles Leclerc startat će s 'pole' pozicije za Veliku nagradu Miamija. U subotnjim kvalifikacijama bio je bolji ispred svojeg momčadskog kolege Carlosa Sainza čime je Ferrari potukao konkurenciju u petim kvalifikacijama ove sezone i u nedjelju će na gridu startati iz prvog reda.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Navijači su ludi, ludo je biti ovdje i odlično je vidjeti koliko je ovaj sport narastao što pokazuju navijači na tribini. Pogotovo Ferrarijevi. To je nevjerojatno. Posljednji vikend u Imoli nisam imao dobar, napravio sam grešku, ali sutra imamo priliku otići do kraja. Red Bull? Vrlo su brzi na ravninama i u zavojima, ali se nadam da ćemo mi sutra doći do pobjedničkih postolja - rekao je Leclerc nakon utrke.

Leclercu je ovo treća kvalifikacijska pobjeda u ovoj sezoni, a ima i dva druga mjesta.

Do treće startne pozicije odvezao je aktualni svjetski prvak Max Verstappen dok će četvrti startati drugi vozač Red Bulla Sergio Perez.

- Cijeli dan sam pokušavao naučiti stazu i pronaći neki balans. Nije ju lako naučiti, ali imamo odličnu šansu u nedjelju. Bolid je brz. Svašta se može dogoditi, bit će i toplije nego danas pa ćemo vidjeti kako će se bolid ponašati - rekao je Verstappen.

Peti je bio Valtteri Bottas, šesti će startati Lewis Hamilton, sedmi Pierre Gasly, osmi Lando Norris, deveti Yuki Tsunoda, a Top 10 zatvara Lance Stroll.

U drugoj kvalifikacijskoj rundi otpali su Alonso (11.), Russell (12.), Vettel (13.), Ricciardo (14.) i Schumacher (15.). U prvoj su ispali Magnussen (16.), Zhou (17.), Albon (18.), Latifi (19.) i Ocon (20.).

Utrka za Veliku nagradu Miamija startat će u nedjelju 21.30 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Nakon prve četiri utrke vodeći Charles Leclerc ima 86 bodova, a drugoplasirani Max Verstappen za njim zaostaje 27 bodova. Treći je Sergio Perez sa 32 boda zaostatka za vodećim.

Najčitaniji članci