Luka Gašpar oborio svjetski rekord u brzinskom izbijanju

Luka Gašpar (20) iz Ploča, oborio je svjetski rekord na tri pozicije u brzinskom izbijanju u sklopu prvenstva Hrvatske održanom u Rijeci, pogodivši 49 boća iz 49 pokušaja

<p>Svjetska boćarska federacija, potvrdila je na svojoj službenoj web stranici svjetski rekord <strong>Luke Gašpara</strong> (20) u kategorije do 23 godine.</p><p>Na državnom seniorskom prvenstvu u Rijeci, Luka je pogodio 49 boća iz 49 pokušaja i time oborio svjetski rekord u disciplini brzinsko izbijanje. </p><p> </p><p>Prvotno je igrao u Vrgorcu u BK "Umčani", a već tada je imao rezultate od preko 40 pogodaka, da bi preko Metkovića gdje je odigrao jednu sezonu, stigao u zagrebački<strong> Zrinjevac</strong>.</p><p>Mladi Pločanin je u borbi za finale ovaj put bio nepogrešiv, a zasigurno ga i u daljnjim natjecanjima čeka svijetla budućnost.</p><p>Suci su u zapisnik natjecanja napisala da je oboren hrvatski rekord za igrače do 23 godine, na što je Hrvatski boćarski savez odmah reagirao te poslao upit na adresu krovne Svjetske boćarske organizacije. </p><p>Odgovor je ubrzo stigao, te je potvrđeno kako je rezultat 49/49 novi svjetski rekord za igrače do 23 godine u brzinskom izbijanju.<br/> </p>