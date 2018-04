Lijepe i uspješne: Sestre Bajrić u Italiji su 'zapele' tek u finalu

Čak 1244 boćarice i boćara nastupili su na velikom i jakom međunarodnom boćarskom turniru u talijanskom Alassiu Targa d'Oro, a u samoj završnici bile su i dvije naše cure, 19-godišnja Carrolina i njezina godinu dana starija sestra Virginia. Sestre Bajrić došle su do finala i napravile korak naprijed u odnosu na prošlu godinu, kad su osvojile treće mjesto na istom turniru. Nažalost, u finalu nije išlo protiv dvije domaće boćarice, Gaia Falconieri i Liliana Cavaglia slavile su rezultatom 13-4. Prije toga, u četiri pobjede u prva četiri meča, prepustile su protivnicima ukupno samo osam "punata"...

Sestre Bajrić, inače, nastupaju u hrvatskim dresovima, posebno dizajniranim za boćanje. Napravio ih je Hrvatski olimpijski odbor.

- Nema natjecanja na koje dođemo, a da nas ne žicaju dresove. U boćanju vam je kao u nogometu, često protivnice i protivnici razmjenjuju dresove. U Maroku su nas svi tražili dresove, poludjeli su za njima - kazala je Virginia.

Ona i njezina sestra najbolje su hrvatske boćarice. Brzinsko izbijanje, štafetno, krug, par... Ma odaberite bilo koju disciplinu i uvijek ćete dobiti dva imena - Carrolina (18) i Virginia Bajrić (19). Potukle su sve hrvatske rekorde.

- A sve je zapravo počelo slučajno. Predsjednik kluba Marijan Čančarević htio je sastaviti žensku ekipu i nedostajale su mu dvije igračice. Sestra i ja smo se bavile odbojkom, ali smo otišle na trening boćanja. Tako, iz znatiželje. I odmah se zaljubile u taj sport - kaže Carrolina.

- Odabrala sam ih po američkim saveznim državama. Kad smo dobili treće dijete, već sam odlučila da će se zvati Lousiana, ali kako je muško, zove se Luis. Ima 11 godina, i on će u boćanje - rekla je majka Željka.

Kao lijepe i atraktivne sportašice, Carrolina i Virginia privlače pažnju na svakom natjecanju, gdje god se pojave, od Italije, Slovenije, Francuske, Maroka, Srbije...

- Prvo nam priđu, da se upoznamo, a potom na Facebooku počinjemo dobivati poruke. Nisu to neke originalne poruke niti su pretjerano maštoviti. Uglavnom uvijek isto. Primjerice: ‘Možemo li se vidjeti nakon natjecanja’, ‘Hoćemo popiti piće’ - otkriva Virginia.

- Bilo je i toga, znaju nam progledati kroz prste za koji žuti karton i tako...

Boćanje će se na Olimpijskim igrama naći 2024. godine. Tri su kandidata za domaćina, Los Angeles, Budimpešta i Pariz. No dva su kandidata za zlato, Carolina i Virginia.

- To nam je san, donijeti Hrvatskoj prvu olimpijsku medalju u boćanju. Nastavimo li ovako raditi, a u to ne sumnjajte, možemo do medalje.

