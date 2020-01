Luka Modrić bodrio Zadrane do pobjede: Igraj Zadre, volimo te Zadar je stigao do pobjede okrenuvši rezultat u posljednjoj četvrtini koju je dobio sa 15 koševa razlike (40-25). Zadar je na ulazu u posljednju dionicu gubio s 9 koševa razlike, no u posljednjih 10 minuta izborio je pobjedu