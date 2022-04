Luka Modrić i Duvnjak javili se i oduševili tisuće djece na Korzu

Grad Rijeka, Europski grad sporta 2022. dobio je čast biti domaćin otvorenja najveće amaterske sportske manifestacije u Europi.

Ceremonija Svečanog otvorenja 26. Plazma Sportskih igara mladih održana je danas na Korzu prigodnim programom koji su vodili Ana Radišić i Frano Ridjan uz izravan televizijski prijenos na N1 i SK televizijama.

Okupljene na Korzu prvi je pozdravio osnivač i predsjednik Igara Zdravko Marić te se zahvalio svim pokroviteljima koji omogućuju da svi programi i natjecanja Igara budu u potpunosti besplatni za sve sudionike.

- ’Draga djeco, Igre su postale ovako veliki projekt upravo zahvaljujući vama. Ovim putem se još jednom moram zahvaliti Vladi Republici Hrvatske i gradonačelniku Rijeke što su prepoznali koliko su Igre važan projekt. Korzo danas izgleda predivno, tim više što je Rijeka ove godine Europski grad sporta - istaknuo je gospodin Marić.

Na Korzu se okupilo više od 2 tisuće djece i mladih koji su sudjelovali u sportskim natjecanjima i animacijama.

‘- Rijeka ove godine nosi titulu Europski grad sporta što je potvrda dosadašnje sportske orijentacije Rijeke, dobre sportske infrastrukture koja osigurava uvjete za bavljenje sportom i to osobito kad su djeca i mladi u pitanju. Sport i bavljenje sportskim aktivnostima iznimno je važan segment u razvoju svakog djeteta, a Plazma Sportske igre mladih već dugi niz godina upravo to promoviraju i zbog toga mi je drago što smo domaćini ove važne sportske manifestacije - istaknuo je Marko Filipović, gradonačelnik Rijeke.

Plamen Plazma Sportskih igara mladih donijela je Lucija Grozdanić, članica ženske rukometne reprezentacije iz ŽRK Zamet, u pratnji mladih riječkih sportaša. Paljenjem plamena Plazma Sportskih igara mladih igre su svečano otvorene po 26. put. U ceremoniji su sudjelovali Zdravko Marić, predsjednik Plazma Sportskih igara mladih, Marko Filipović, gradonačelnik Rijeke, Barbara Dorić članica uprave Ina d.d., sponzora otvorenja, Ivan Jovanović, Corporate Affairs Manager Bambi a.d., Željko Jovanović, povjerenik Predsjednika Republike Hrvatske za sport i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, Marijan Kustić, predsjednik HNS-a i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i Nikolina Brnjac, ministrica Turizma i sporta i izaslanica Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, koja je proglasila Igre otvorenima.

- Ministarstvo turizma i sporta podupire ovakve sportske manifestacije jer upravo to doprinosi našem glavnom strateškom cilju, a to je da se uključi što veći broj djece u sport i izrazito mi je drago što je kroz Sportske igre mladih, do sada, bilo uključeno preko dva i pol milijuna djece - izjavila je ministrica Brnjac

Posebne pozdrave okupljenima su uputili mnogobrojni vrhunski sportaši, ambasadori Plazma Sportskih igara mladih, predvođeni Lukom Modrićem, Edinom Džekom i Domagojem Duvnjakom.

Uz žaljenje što ne mogu prisustvovati osobno na otvorenju, obećali su malim sportašima skoro druženje na Plazma Sportskim igara mladih.

Atmosferu na Korzu do usijanja je dovela Indira Forza svojim energičnim hitovima, a mini koncert završila je nastupom s tamburašima. Mlada Aura Radočaj, pobjednica dječjeg festivala Mali Split, izvela je svoju pobjedničku pjesmu ‘’Prijatelji mi smo svi’’ i razveselila najmlađe goste na Korzu.

Otvorenju su prisustvovali mnogobrojni uzvanici iz političkog, gospodarskog i sportskog života Hrvatske. Ognian Zlatev, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, predstavnici Hrvatskog olimpijskog odobora, veleposlanstava Mađarske i Srbije, Hrvatskog košarkaškog saveza te predstavnici Coca-Cola Company Adria, i Coca Cola HBC, Telemach Hrvatska, Privredna banka Zagreb, Tommy ,HŽ putnički prijevoz nakon završetka ceremonije bodrili su djecu na sportskim terenima.

Važnost bavljenja sportom istaknula je Barbara Dorić, članica uprave INA d.d. -

- ’Nama kao društveno odgovornoj kompaniji izuzetno je važno biti dio ovakvih događanja. Čestitam organizatorima, što s takvim entuzijazmom organiziraju ovaj događaj već 26. godinu zaredom’.

U sklopu Telemach Dana sporta održana su natjecanja u graničaru i atletici, a najbolji su ostvarili plasman na državnu završnicu Plazma Sportskih igara mladih u srpnju u Splitu.

U sklopu velike edukativne kampanje ‘’Zero Waste- Budi dio igre- Čuvajmo naš planet’’ održan je edukativni poligon i predavanje o važnosti očuvanja okoliša, recikliranja i samoodrživosti. Od ove godine u suradnji s Coca-Colom održane su i 22 edukacije u sklopu kampanje u svim županijama Hrvatske.

Plazma Sportske igre mladih ove godine će u Hrvatskoj okupiti 100.000 djece i mladih.

Plazma Sportske igre mladih pružaju priliku djeci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta da od siječnja do rujna besplatno sudjeluju u vrhunsko organiziranim natjecanjima u 10 sportova.

Iako se Igre bave amaterskim sportom, sve aktivnosti se rade prema standardima profesionalnih natjecanja koja uključuju profesionalne sportske terene, educirane suradnike kineziologe i profesore tjelesnog odgoja, profesionalne suce, delegate i vrhunski event management.

Plazma Sportske igre mladih uz propagiranje sporta i sportskog načina života svjesne su utjecaja i odgovornosti koje imaju prema svojim sudionicima, a to je pomoći im da se razviju u odgovorna pojedince našeg društva koji će promicati poticanje različitosti i inkluziju.

Otvorene su prijave za sve sportske discipline Plazma Sportskih igara mladih: Tommy turnir u malom nogometu, Coca-Cola Cup u nogometu, HEP rukometni turnir, Kinder turnir u uličnoj košarci, odbojci na pijesku, odbojci, Fide turnir u šahu, stolnom tenisu, Hrvatska pošta Cup u tenisu. Pravo sudjelovanja imaju svi pojedinci i sve slobodno formirane ekipe, ljubitelji zdravog načina života i druženja, a ne samo djeca koja se aktivno bave sportom. Prijave su otvorene na: www.igremladih.hr

