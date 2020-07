Luka \u0107e u rujnu napuniti 35 godina, ali je i dalje jedan od najboljih igra\u010da madridskog kluba. Dok je Iniesta u njegovim godinama oti\u0161ao u Japan, Xavi igrao u Kataru, Modri\u0107 je jedan od sto\u017eernih igra\u0107a velikog Reala. I to je ne\u0161to zbog \u010dega se Modri\u0107u mora dignuti spomenik. Nije posustao ni u poznim nogometnim godinama, a trenira jo\u0161 ja\u010de i \u017ee\u0161\u0107e nego prije.

<p>Brazilac <strong>Rodrygo</strong> jedan je od mladih talenata koji se posljednjih godina otisnuo u <strong>Real Madrid</strong>. Tek mu je 19 godina, a španjolski prvak ga je itekako masno platio. Iskeširali su Santosu 45 milijuna eura, ali to je bila i svojevrsna pobjeda nad Barcelonom koja ga je također željela. Kada najvećeg rivala pobijedite u bilo čemu, e onda je sve slađe.</p><p>Rodrygo je odigrao u La Ligi 19 utakmica i zabio dva gola, ali zato je zasjao u Ligi prvaka gdje je zabio četiri gola u isto toliko susreta, a posebno ga pamti Galatasaray kojem je utrpao tri komada. Mladi Brazilac nije još ni blizu pokazao sve što zna, ali riječ je o razigranom dječarcu koji i dalje sazrijeva i shvaća što je profesionalni nogomet. Ima u njemu materijala, brazilske nogometne romantike i vica u igri, ali Real će itekako morati imati strpljenja. </p><p>Rodrygo se u Realu vrlo brzo sprijateljio sa suigračima, a poseban odnos ima s hrvatskim reprezentativcem<strong> Lukom Modrićem</strong> kojeg zove 'tata'. To je otkrio na Twitteru u jednom podcastu. </p><p>- Kada je saznao da mi otac ima 35, nije mi vjerovao. Tada mi je rekao da ga trebam poštovati jer je dovoljno star da mi bude otac. Od tada me stalno zove 'sine', a ja njega 'tata'.</p><p>Luka će u rujnu napuniti 35 godina, ali je i dalje jedan od najboljih igrača madridskog kluba. Dok je Iniesta u njegovim godinama otišao u Japan, Xavi igrao u Kataru, Modrić je jedan od stožernih igraća velikog Reala. I to je nešto zbog čega se Modriću mora dignuti spomenik. Nije posustao ni u poznim nogometnim godinama, a trenira još jače i žešće nego prije.</p><p>Na terenu izgleda lepršavo, jednostavno uživa u nogometu znajući da je na kraju karijere i želi to iskoristiti na najbolji mogući način. Svjestan je da je svojevrsni uzor brojnim igračima, a svojim primjerom im daje do znanja kako se treba ponašati u nogometu i kada ste sve postigli. A tako profitira i Real.</p><p>Rodrygo je pohvalio i belgijskog majstora Edena Hazarda.</p><p>- Igranje s njim je san. On je jedan od mojih idola i toliko je dobar igrač. Čast je igrati s njim.</p>