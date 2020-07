A post shared by Luka Modric (@lukamodric10) on Jul 16, 2020 at 5:11pm PDT

Hrvatski je maestro na pragu 35. ro\u0111endana predvodio Real do 34. naslova prvaka \u0160panjolske, (tek) drugog u svojih osam godina u Madridu.

- Ma igraj do 40. - odgovorio mu je Vedran \u0106orluka, \u010destitali su Filip Hrgovi\u0107, Donna Veki\u0107, sigurno se telefonski javio Zlatko Dali\u0107, a Realovi navija\u010di iz svijeta nadmetali su se u pohvalama.

\u201cOn je najbolji veznjak Reala nakon Zidanea\u201d, napisao je jedan, a dje\u010dak iz Indije u Modri\u0107evom dresu njemu u \u010dast za svoj je deveti ro\u0111endan zamolio svog idola Luku da pogleda video u kojem dvije minute tehnicira, oko 200 puta.

Osam je godina Luka u najve\u0107em (dobro, mo\u017eda \u2018samo\u2019 najtrofejnijem...) \u0161panjolskom klubu. To mo\u017ee samo igra\u010dka klasa i ljudska veli\u010dina. Tko je imao samo ono prvo, ma kakvi, izletio je brzo. A Luku \u010dak \u017eele zadr\u017eati u klubu na nekoj funkciji. Drugim rije\u010dima, ni kad ode\u0161 u mirovinu ne mo\u017ee\u0161 iz Reala! Da, toliko je taj skromni hrvatski maestro odu\u0161evio \u0160panjolsku i svijet.

U osam godina dva naslova prvaka i jedan Kup. Nije bajno. U tom periodu Barcelona je osvojila pet naslova prvaka i \u010detiri kupa. Ali Modri\u0107ev je Real bio kralj Lige prvaka: osvojio ju je \u010detiri puta. I peti je naslov mogu\u0107, Zidaneova je dru\u017eina u naletu i preokrenuti 1-2 protiv Manchester Cityja na praznom Etihadu uop\u0107e nije nemogu\u0107e. Pogotovo s ovakvim \u201cmotorom\u201d Modri\u0107em.

U toj je dobi Iniesta, primjerice, ve\u0107 napustio Barcu i oti\u0161ao u Japan, a Xavi se opra\u0161tao od Nou Campa. Modri\u0107 \u0107e ve\u0107 do kraja sezone presti\u0107i Alfreda Di Stefana po broju nastupa i u\u0107i me\u0111u top 20 igra\u010da u povijesti kluba. Samo \u010detvorica stranaca odigrala su vi\u0161e utakmica: Roberto Carlos, Benzema, Marcelo i Cristiano Ronaldo.

Ostalo mu je jo\u0161 godinu dana ugovora, ali ne sumnjamo kako \u0107e ga produ\u017eiti jer - kad je Luka raspolo\u017een, onda Real ide do kraja! Njegova je generacija postala druga najtrofejnija u 118 godina dugoj povijesti kluba. Kad je hrvatski kapetan u svibnju 2014. izveo korner u Lisabonu, nakon kojeg je Sergio Ramos u 93. minuti zabio glavom gol za 1-1 protiv Atl\u00e9tica, po\u010deo je niz od 16 trofeja u svim natjecanjima.

Tijekom tih sedam godina protagonisti su bili brani\u010di Sergio Ramos, Marcelo, Varane, Nacho i Carvajal, pa vezni Modri\u0107 i Isco, te napada\u010di Benzema i Bale. Ovi momci su prestigli generaciju poznatu kao \u201cLa Quinta del Buitre\u201d (Buitreova petorica) koja je dominirala od 1983. do 1995. godine: Butrague\u00f1o, Pardeza, Manolo Sanchis, M\u00edchel Gonz\u00e1lez i Mart\u00edn V\u00e1zquez. Nisu izgubili 121 uzastopnu utakmicu na Santiago Bernab\u00e9uu. Modri\u0107eva je generacija podigla 16 pehara, a Buitreova 15. Di St\u00e9fanova ih je 50-ih i 60-ih osvojila 18.

A ni Zlatko Dali\u0107 ne mora brinuti. Ovakav Modri\u0107 mo\u017ee predvoditi \u201cvatrene\u201d i u obranu srebra u Kataru 2022., za\u0161to ne?

