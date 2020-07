'Luka Modrić želi igrati, ostaje mu još koja dragocjena sezona'

Realov trener Zinedine Zidane, koji je igračku karijeru bio završio u 34. godini, rekao je kako između njega i Luke Modrića postoji sličnost, no da hrvatski kapetan želi nastaviti igrati dok se on u tim godinama umirovio

<p>Modrić će za dva mjeseca napuniti 35 godina čime je najstariji igrač u <strong>Real Madridu</strong> a ugovor mu ističe za godinu dana, 30.lipnja 2021. godine..</p><p>- Puno je sličnosti, no najvažnije je ono što igrač osjeća, ono što želi raditi, to je na prvom mjestu. Ja sam se s 34 godine ostavio nogometa ali Luka sigurno želi nastaviti“ - rekao je Zidane na konferenciji za medije u Madridu upitan o Modriću i svom nekadašnjem umirovljenju.</p><p>Bivši vezni igrač, a danas trener Reala <strong>Zinedine Zidane</strong> zaključio je 2006. godine igračku karijeru upravo u <strong>Real Madridu</strong>. Sada je kao trener madridskog kluba stavio veznog Modrića u udarnu postavu u sedam od posljednjih devet utakmica. Protiv <strong>Espanyola </strong>nije mogao nastupiti zbog skupljenih žutih kartona pa je na klupi bio samo protiv <strong>Real Sociedada</strong>.</p><p>- Ove sezone igra vrlo dobro. Znamo kakav je igrač pa uživamo u njemu, isto kao što je slučaj sa Sergijom Ramosom. Obojica imaju 34 godine - izjavio je Zidane.</p><p>Modrić je u ponedjeljak odigrao svih 90 minuta u gostujućoj pobjedi od <strong>2-1</strong> nad <strong>Granadom </strong>prilikom čega je asistirao za jedan pogodak. Ove sezone je sudjelovao u 38 utakmica tijekom kojih je sedam puta asistirao i zabio pet golova. Dva kola prije kraja prvenstva Real Madrid ima četiri boda više od aktualnog prvaka <strong>Barcelone</strong>, čime je na korak da osvoji naslov prvaka poslije 2017. godine.</p><h2>Real lovi titulu već u četvrtak</h2><p>- U preostale dvije utakmice ne bih potpisao neriješeno. Razmišljamo samo o pobjedi sutra, a onda i o slavlju u nedjelju. Sutra ćemo istrčati i odigrati do posljednjeg atoma snage, kao i u svim utakmicama - rekao je Zidane.</p><p>Real Madrid u četvrtak igra doma protiv <strong>Villarreala </strong>pa u nedjelju u predgrađu kod Leganésa. Klub je pozvao navijače, baš kao i gradonačelnik Madrida, da ne dolaze na trg Plaza de Cibeles gdje obično proslavljaju titule zbog opasnosti od koronavirusa. Gradske vlasti su najavile dolazak 300 policajaca kako se navijači ne bi mogli okupiti oko fontane s kipom rimske božice plodnosti, kojoj tradicionalno kapetan Real Madrida veže klupsku zastavu oko vrata u slučaju osvajanja prvenstva ili Lige prvaka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Luke Modrića</strong></p><p>- Puno je buke oko nas, ali energija svih igrača i nas koji radimo ovdje usmjerena je samo na sutrašnju utakmicu - poručio je Zidane svjestan da mnogi u glavnom gradu očekuju tri boda i proslavu naslova.</p><p>Luka Modrić bi i iduće sezone trebao igrati u Real Madridu premda je to još uvijek neizvjesno, smatraju španjolski mediji.</p><p>- Posljednjih godina je bilo malo rentabilnih nogometaša u Real Madridu, kada se usporedi njihova cijena i učinak, a Modriću sigurno sigurno još uvijek ostaje poneka sezona dragocjenog nogometa koju će nam pokloniti - napisale su u utorak sportske novine AS u svom komentaru pod naslovom „Ponovna Modrićeva mladost.</p><h2>Nakon ovog ljeta može otići besplatno</h2><p>Ako ga klub ne proda ovo ljeto kasnije će moći otići besplatno. Njegova cijena se na tržištu kreće oko 12 milijuna eura, podatak je Transfermarkta, internetske stranice specijalizirane za transfere nogometaša.</p><p>- Modriću ostaje manje od godine dana do isteka ugovora. Ne bi li mu ga trebalo produžiti ako nastavi igrati ovako? - upitale su novine Marca u utorak.</p><p>Modrić je ranije izjavljivao kako bi htio ostati u Real Madridu i ondje završiti karijeru. Uprava Real Madrida je poručivala kako je zadovoljna njime, no dosad je prodavala najstarije igrače kao što je bio slučaj s<strong> Cristianom Ronaldom</strong> u ljeto 2018. godine ili braničem Pepeom u ljeto 2017.</p><p>- Modrić ovaj mjesec igra svoj najbolji nogomet još od Svjetskog prvenstva u ljeto 2018. godine. Osvježena verzija Modrića je jedna od ključnih stvari ovog Real Madrida. Pokazao je da se želi umiroviti u Real Madridu, a igrom daje argumente za to - zaključila je Marca.</p>