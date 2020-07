Španjolci pritišću Real: 'Ako se netko sjeća, Modrić ima samo nešto manje od godine u Realu'

'U drugom poluvremenu, kada se očekivalo da padne pod pritiskom godina (34) on je najbolje čitao igru i odlikovao se svježinom. Izgleda sjajno i definitivno se vratio', pišu španjolski mediji o Luki Modriću (34)

<p><strong>Madriđani </strong>trebaju još dva boda u zadnje dvije utakmice da bi osvojili titulu prvaka Španjolske. Prvu meč loptu imat će u četvrtak protiv <strong>Villarreala</strong>, a ako nastave u istom ritmu ne bi trebalo biti problema. Mogli bi osvojiti 34. naslov prvaka i to na pogon 34-godišnjaka iz Hrvatske! Svjesni su španjolski mediji kako<strong> Luka Modrić</strong> više nije mlad, ali je još uvije najbolji veznjak i dirigent 'kraljeva'.</p><p>Da jesu tu i u posljednje vrijeme nevjerojatni Karim <strong>Benzema </strong>(32), Eden <strong>Hazard </strong>(29), Thibaut <strong>Courtois </strong>(28) i mladići poput <strong>Viniciusa </strong>(20), ali to bez spomenutog dirigenta nije ista momčad. A njegov ugovor traje do ljeta sljedeće godine. Pa iako već u poznim godinama, nije li zaslužio bar još jednu godinu po onome što prikazuje na terenu?</p><p>- Tamo gdje velikani padaju i teško zabijaju, on je u prvih 15 minuta priredio dva gola. Zidane ga je postavio iza Benzeme i postavio <strong>Casemira </strong>kao zaštitara Hrvatu i krilnim napadačima. To se pokazalo punim pogotkom jer je Granada prvih pola sata, tijekom kojih je Real zabio oba gola za pobjedu, provela loveći sjene. Modrić je vodio igru od noge do noge te brzim i preciznim kruženjem lopte činio je neuhvatljivom suparniku - napisala je <a href="https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2020/07/13/5f0cd7b0e2704eed0a8b45b3.html" target="_blank">Marca </a>o Modrićevoj predstavi protiv Granade.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Luke Modrića</strong></p><p>Asistirao je Benzemi za drugi gol 'kraljeva' te je uz Courtoisa, Ramosa i Benzemu dobio tri zvjezdice za nastup. </p><p>- Veteran je bio najbolji između kaznenih prostora. Sjajno je ušao u utakmicu što je dokazao pripremom oba Realova rana gola. Bio je sjajan s loptom i bez nje. U drugom poluvremenu, kada se očekivalo da padne pod pritiskom godina (34) on je najbolje čitao igru i odlikovao se svježinom. Izgleda sjajno i definitivno se vratio - piše Marca.</p><p>Godine jesu tu, ali Luka je izgleda kao vino. Jer te godine njemu samo poboljšavaju igru.</p><p>- On je i tada donosio mir i olakšavao pritisak. Govorimo o čovjeku koji praktički ima 35 godina, ali očito i neiscrpnu energiju - napisao je AS.</p>