Luka o ratu: Tata me zamolio da poljubim djeda dok je ležao u lijesu, ali ja ne mrzim nikoga...

Znali su da se nešto sprema. I vama je jasno da se nešto događa jer su vaši roditelji zabrinuti, ali kada ste dijete ne možete te stvari razumjeti, rekao je najbolji nogometaš svijeta 2018.

<p>Sjećam se da me otac zamolio da ga poljubim dok je ležao u lijesu. Ono što mu se dogodilo je jednim dijelom samo dio mog sjećanja, drugim obiteljske priče. Imam tu uspomenu, ali i uspomene toga koliko sam s njim puno vremena provodio - prisjetio se svoga voljenog djeda kojega su četnici ubili 18. prosinca 1991. u Domovinskom ratu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Luka Modrić</strong></p><p>Povodom promocije svoje autobiografije u Engleskoj, Modrić je dao intervju za <a href="https://www.theguardian.com/football/2020/sep/09/luka-modric-things-that-arent-nice-happen-in-war-but-i-dont-have-hate-croatia-real-madrid-child" target="_blank">Guardian</a>, jednu od najpoznatijih svjetskih tiskovina. </p><p>- U tim godinama jednostavno ne možete shvatiti zašto se sve te stvari oko vas događaju, razumijete? Ne možete biti svjesni svega, jer vas vaš otac pokušava zaštititi. Znali su da se nešto sprema. I vama je jasno da se nešto događa jer su vaši roditelji zabrinuti, ali kada ste dijete ne možete te stvari razumjeti - govori najbolji nogometaš svijeta 2018. </p><p>- Voli bih da je moj djed živ i da može vidjeti sve što sam postigao u nogometu i životu. Žao mi je što nije s nama, ali stvari su takve kakve jesu. Ne osjećam mržnju prema nikome. Morate ići naprijed - zaključio je hrvatski kapetan.</p><p>"Svi smo plakali, a ja nikako nisam mogao shvatiti da moga dragog dobrog djeda više nema. Pitao sam se mogu li biti ljudi oni koji su to učinili i zbog kojih moramo bježati od kuće", upitao se u zadaćnici 3. razreda maleni Luka. </p><p>Ali ni rat ni sve strahote kroz koje je prošao sin velebitskih padina nisu ga zaustavile u njegovom nogometnom snu. </p><p>- Stalno sam imao loptu uza se. I u skloništu, za vrijeme uzbuna, nosio sam je i organizirao igre s prijateljima. Lopta mi je bila sve. A koliko sam samo prozora porazbijao u hotelu i od automobila na parkiralištu... Moj je otac sve morao platiti, a to nije bilo malo - prisjetio se i ovih dana Modrić u intervjuu za AFP.</p><p>Inače, naš kapetan slavi svoj 35. rođendan. Nažalost, njegovi mu suigrači za rođendan nisu uspjeli pokloniti pobjedu protiv Francuske u drugom susretu novog izdanja Lige nacija. Nakon srebra iz Rusije, čeka ga Euro 2021.,a odmah potom i SP 2022, ali pitanje je hoćemo li ga tamo još gledati u kockastom dresu.</p><p>- Planovi? Uh, u mojoj dobi teško je planirati... Za Hrvatsku ću igrati na Euru, a za SP u Kataru 2022. još ne znam. A karijeru bih volio završiti u Realu. Rijetki su igrači imali tu čast, volio bih igrati još koju godinu i odluka je na klubu - više je puta ponovio. </p>