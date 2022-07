Luka Pavlović: Ja sam prvi šef Akademije koji nije Riječanin

Luka Pavlović (59) novi je šef Omladinskog pogona Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka, voditelj škole nogometa. Naslijedio je Fausta Budicina koji je postao član stožera prve momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO Krešić: Krepat' ma ne molat'

Najprije je za Rijeku potpisao stoper Mateo Pavlović (32) , a onda i njegov otac Luka. Mateo je došao iz francuskog Amiensa, Luka iz ruske Baltike (Kalinjingrad), a prije toga godinama je ravnao omladinskim pogonom kluba koji su i neki naši klubovi jako dobro upoznali, moldavskog FC Sheriffa (sad je tamo šef struke Stjepan Tomas, a nekad su treneri bili i Zoran Vulić, Zoran Zekić, Goran Sablić...).

- Kontakt s Rijekom je postojao još dok je sportski direktor bio Ivan Mance, razgovarao sam s njim i Srećkom Juričićem. Razgovarali smo upravo o ovoj poziciji, voditelja Škole nogometa, ali nije se sve uspjelo posložiti jer sam radio u inozemstvu. Sad se to ostvarilo i sretan sam, prezadovoljan što mogu raditi u Rijeci. Velika odgovornost i veliko priznanje za mene - priča Luka Pavlović za klupsku TV pa dodaje kuriozitet.

- Kažu mi da sam prvi trener koji nije iz Rijeke, a da je voditelj škole ovog velikog kluba pa je to priznanje za mene utoliko veće.

Već je neko vrijeme na Rujevici. Dojmovi o klubu, uvjetima za rad, gradu...?

- Rijeka je od svih naših klubova najbliže europskim standardima. I s obzirom na ljude koji upravljaju klubom i infrastrukturu tj. uvjete za rad.

Ukratko predstavljanje riječkim navijačima?

- Igrao sam profesionalno nogomet, a trener sam već dva i pol desetljeća. Većim dijelom kao trener juniora i voditelj omladinskih pogona. Počeo sam u NK Zagreb, posljednjih sedam godina radio vani, u Rusiji. Nakon 2-3 mjeseca pauze opet sam u poslu i to u Rijeci i baš se jako veselim raditi. Što veći izazov, to veći motiv. Imamo dobrih mladih trenera koji vole raditi, a to me uvijek oduševljava i mislim kako ćemo napraviti još bolji posao od ovog kojeg se i dosad dobro radilo. Ima prostora za napredak i rad u školi nogometa HNK Rijeka će napredovati.

Najtalentiraniji mladi igrači s kojima ste radili?

- U seniorskom nogometu to su Vugrinec i Krstanović pa i moj sin Luka. Bio sam izbornik reprezentacije u kojoj su bili Ivanušec, Sosa, Brekalo, Moro... A u NK Zagrebu sam radio s brojnim igračima koji su danas u Ligama petice - rekao je Pavlović.

Trener juniorske momčadi prošle je sezone do nove godine bio aktualni šef struke Dragan Tadić, a sada Ri-juniore vodi Goran Gajzler. Omladinski je pogon u aktualnu prvu momčad dao igrače kao što su Veldin Hodža, Matija Frigan, Adrian Liber, Denis Bušnja, Matej Vuk, Ivan Smolčić, Ivan Lepinjica...

Vuk čeka transfer u Torino, a u ovom prijelaznom roku donedavni kapetan i izdanak klupske škole nogometa Hrvoje Smolčić prodan je u Ligu petice. Smolčić će sa Eintrachtom iz Frankfurta igrati Bundesligu i Ligu prvaka, a njegov brat blizanac Ivan na dobrom je putu da postane česti član udarne postave kod Tadića i Budicina.

Dobar rad Škole nogometa potvrđen je prije 24 sata kad je 17-godišnji riječki dragulj Ivano Srdoč postao novi član Juventusa. Rijeka je za taj transfer dobila milijun eura, u budućnosti može zaraditi još četiri puta toliko.

Nadajmo se da će mladi ove sezone dobiti više šansi u SuperSport HNL i da će Luka Pavlović riječku nogometnu akademiju, kako kaže, zaista podići na još višu razinu.

Najčitaniji članci