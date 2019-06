Luka Šamanić izabran kao 19. pick, ide u San Antonio Spurse!

Luka Šamanić u budućnosti će nositi dres San Antonio Spursa! Veliku nada hrvatske košarke na 19. picku izabrali su San Antonio Spursi, točnije Šamanić je bio velika želja legendarnog Gregga Popovicha. Prije početka NBA drafta, američki su stručnjaci prognozirali kako će Spursi pokupiti Šamanića na 29. picku, ali Popovich nije htio previše čekati, pa je na 19-godišnjeg Hrvata potrošio svoj prvi pick u prvoj rundi.

San Antonio Spursi će i sljedeće sezone igrati na krilima LaMarcusa Aldridgea (33) i DeMara DeRozana (29), dvije dokazane NBA zvijezde. A LaMarcus Aldridge je "četvorka" baš kao i naš Luka Šamanić koji je visok 210 centimetara. No, hrvatski će se košarkaš za minutažu na visokim pozicijama boriti s Davisom Bertransom, dok bi ovoga bi ljeta Spurse trebali napustiti Rudy Gay i Donatas Montiejunas.

Foto: Geoff Burke/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prvi pick drafta očekivano je bio Zion Williamson koji odmah postaje zaštitno lice i prva zvijezda New Orleans Pelicansa. I drugi pick (Ja Morant) bio je čisti zicer drafta, posebice nakon što su Memphies Grizzliesi proteklih dana "trejdali" dosadašnjeg playmakera Mikea Conleyja u Utah Jazz. A onda je RJ Barrett završio u New York Knicksima. Prva tri picka bila su skroz očekivana, nije tu bilo nikakvih iznenađenja.

Od internacionalnih igrača (ne računajući košarkaše iz SAD-a, ali i Kanade) prvi je izabran Rui Hachimura. Tamonputi Japanac na 9. picku završio je u Washington Wizardsima. Gruzijski centar Goga Bitadze koji je prošle sezone branio boje podgoričke Budućnosti i bio MVP ABA lige na 18. picku izabran je od strane Indiana Pacersa.

Prvih 10 pickova ovogodišnjeg NBA drafta

1. Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

2. Ja Morant (Memphis Grizzlies)

3. RJ Barrett (New York Knicks)

4. De'Andre Hunter (Atlanta Hawks)

5. Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

6. Jarrett Culver (Minnesota Timberwolves)

7. Coby White (Chicago Bulls)

8. Jaxon Hayes (New Orleans Pelicans)

9. Rui Hachimura (Washington Wizards)

10. Cam Reddish (Atlanta Hawks)