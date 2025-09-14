Luka Stojković poslao poruku navijačima Dinama nakon što je zaradio nepromišljeni crveni...

Luka Stojković (21) pokušat će što prije zaboraviti utakmicu šestog kola HNL-a protiv Gorice, u kojem je Dinamo izgubio po prvi put u novoj sezoni. Momčad Marija Carevića slavila je 2-1 golovima Poze i Trontelja, dok je Sandro Kulenović ublažio poraz Dinama golom u 57. minuti.

Tada je izgledalo kao da bi "modri" mogli iskorititi momentum od tog gola i uzeti barem bod pred domaćim navijačima na Maksimiru. Ipak, sve je to postalo teže nakon što je Stojković u 61. minuti dobio crveni karton.

U 62. minuti Stojković je, u namjeri da igra loptom, neoprezno i ružno startao na rame Ikera Poze koji je glavom prvi došao do lopte. Sudac Patrik Pavlešić dao mu je žuti karton, ali se javio Ivan Bebek iz VAR sobe i poručio glavnom sucu da to pregleda na monitoru.

Nakon pregleda bilo je jasno da je Stojković vrlo nesmotreno ušao u protivničkog igrača, strijelca prvog gola Gorice, i zasluženo zaradio crveni karton koji ga izbacuje i iz konkurencije za derbi protiv Hajduka iduću subotu. Luka je u suzama trčeći pojurio prema svlačionici

Mario Kovačević kako bi ishod utakmice bio drugačiji da Luka Stojković nije dobio crveni karton.

- Taman smo smanjili na 2-1... Vjerujem da bi bilo drugačije da ga nije dobio. To nam je jako otežalo, bila je to neopreznost Stojkovića, ali takve se stvari događaju - rekao je nakon utakmice za Maxsport.