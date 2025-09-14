Obavijesti

NIJE SE PROSLAVIO

Luka Stojković poslao poruku navijačima Dinama nakon što je zaradio nepromišljeni crveni...

Piše Josip Tolić, Luka Tunjić,
Luka Stojković poslao poruku navijačima Dinama nakon što je zaradio nepromišljeni crveni...
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Kaos na Maksimiru! Dinamo izgubio od Gorice 2-1, a Stojković zaradio crveni karton. Suze, drama i propuštena šansa za preokret

Luka Stojković (21) pokušat će što prije zaboraviti utakmicu šestog kola HNL-a protiv Gorice, u kojem je Dinamo izgubio po prvi put u novoj sezoni. Momčad Marija Carevića slavila je 2-1 golovima Poze i Trontelja, dok je Sandro Kulenović ublažio poraz Dinama golom u 57. minuti.

Tada je izgledalo kao da bi "modri" mogli iskorititi momentum od tog gola i uzeti barem bod pred domaćim navijačima na Maksimiru. Ipak, sve je to postalo teže nakon što je Stojković u 61. minuti dobio crveni karton.

U 62. minuti Stojković je, u namjeri da igra loptom, neoprezno i ružno startao na rame Ikera Poze koji je glavom prvi došao do lopte. Sudac Patrik Pavlešić dao mu je žuti karton, ali se javio Ivan Bebek iz VAR sobe i poručio glavnom sucu da to pregleda na monitoru.

Nakon pregleda bilo je jasno da je Stojković vrlo nesmotreno ušao u protivničkog igrača, strijelca prvog gola Gorice, i zasluženo zaradio crveni karton koji ga izbacuje i iz konkurencije za derbi protiv Hajduka iduću subotu. Luka je u suzama trčeći pojurio prema svlačionici

Mario Kovačević kako bi ishod utakmice bio drugačiji da Luka Stojković nije dobio crveni karton.

- Taman smo smanjili na 2-1... Vjerujem da bi bilo drugačije da ga nije dobio. To nam je jako otežalo, bila je to neopreznost Stojkovića, ali takve se stvari događaju - rekao je nakon utakmice za Maxsport.

