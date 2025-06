Luka uz bok Ronaldu i Messiju i blizu nestvarnog jubileja. Evo kad bi mogao ući u 'klub 200'

Luka Modrić (39) još nije otkrio u kojem će klubu igrati iduće sezone iako je, prema talijanskim medijima, vrlo izgledno kako će to biti Milan, koji je na pripreme reprezentacije u Rijeku poslao direktora Iglija Tarea kako bi dogovorio transfer nekadašnje Zlatne lopte i Modriću produžio igračku karijeru barem do Svjetskog prvenstva 2026. A ostane li Luka u kvadratićima do Mundijala, izgledno je kako će prešišati još jedan veliki jubilej: 200 nastupa u nacionalnom dresu!

Priča koja je počela u Baselu 1. ožujka 2006. protiv Argentine Lionela Messija (37) tako bi mogla dobiti završetak na nekom od sjevernoameričkih stadiona i ići putem kojim je dosad prošao samo Cristiano Ronaldo (40), koji je za Portugal nastupio nestvarnih 221 put od kolovoza 2003. do danas. Od aktivnih igrača, ispred Modrića je još samo Messi, koji je od kolovoza 2005. dosad za Argentinu zaigrao 192 puta i također bi mogao u "klub 200".

Luka Modrić je protiv Gibraltara ušao s klupe i zaigrao 187. put za Hrvatsku (prvi put od studenog 2022. i Saudijske Arabije da je bio zamjena!). Još je u ožujku 2021. u utakmici protiv Cipra u Rijeci (1-0) prestigao dotadašnjeg rekordera po broju nastupa Darija Srnu (134 nastupa) i nastavio dizati letvicu. Korak po korak i smjestio se među pet igrača s najvećim brojem nastupa za reprezentaciju u povijesti nogometa.

Do okruglog jubileja nedostaje mu još 13 utakmica. Poigrali smo se rasporedom "vatrenih" i pokušali predvidjeti gdje bi ga Luka mogao dohvatiti.

Izgledno je kako će protiv Češke u ponedjeljak u Osijeku od prve minute predvoditi reprezentaciju i doći do 188. nastupa. "Vatrene" će potom najesen čekati utakmice protiv Farskih Otoka u gostima (5. rujna), Crne Gore na Maksimiru (8. rujna), Češke u gostima (9. listopada), Gibraltara kod kuće (12. listopada), Farskih Otoka kod kuće (14. studenoga) i Crne Gore u gostima (17. studenoga).

Ostane li Luka zdrav i na razini na kojoj igra proteklih sezona, moguće je da kraj godine, dakle, dočeka sa 194 nastupa. Ako se Hrvatska očekivano plasira na SP u Sjevernoj Americi, u ožujku će je čekati dvije provjere za Mundijal (potencijalno 196 Modrićevih nastupa) pa bi Luka, nakon nastupa na barem jednoj od izgledne dvije pripremne utakmice početkom lipnja, veliki jubilej mogao dohvatiti najranije u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva, u drugom ili trećem kolu.

Najstarijem strijelcu u povijesti europskih prvenstava taj doseg neće biti ostvariv i na svjetskoj razini u Americi jer je Kamerunac Roger Milla imao 42 godine kad je zabio Rusiji upravo u SAD-u 1994., dvije godine manje nego što će iduće ljeto imati Luka. No nastupi li za "vatrene" barem 197 puta, prešišat će i preostalu dvojicu neaktivnih igrača ispred njega na tom popisu, Soha China Anna iz Malezije, odnosno Badera Al Mutawu iz Kuvajta, pa se smjestiti na vrh kraj Ronalda i Messija, čiju je desetljetnu eru dominacije kao jedini igrač prekinuo osvajanjem Ballon d'Ora 2018.

Top 5 igrača po broju nastupa u reprezentacijama

Cristiano Ronaldo / Portugal 221 (2003.-2025.)

/ Portugal 221 (2003.-2025.) Bader Al-Mutawa / Kuvajt 196 (2003.-2022.)

/ Kuvajt 196 (2003.-2022.) Soh Chin Ann / Malezija 195 (1969.-1984.)

/ Malezija 195 (1969.-1984.) Lionel Messi / Argentina 192 (2005.-2025.)

/ Argentina 192 (2005.-2025.) Luka Modrić / Hrvatska 187 (2006.-2025.)

Modrićev potencijalni put prema 200 nastupa

9. lipnja, Češka (domaćin)

(domaćin) 5. rujna, Farski Otoci (gost)

(gost) 8. rujna, Crna Gora (domaćin)

(domaćin) 9. listopada, Češka (gost)

(gost) 12. listopada, Gibraltar (domaćin)

(domaćin) 14. studenog, Farski Otoci (domaćin)

(domaćin) 17. studenog, Crna Gora (gost)

(gost) 23.-31. ožujka 2026., dvije prijateljske

1.-9. lipnja 2026., dvije prijateljske

SP 2026. (početak 11. lipnja), tri utakmice grupne faze