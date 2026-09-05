Obavijesti

Sport

Komentari 1
VIDEO

Luka Vušković je 'zaspao', a to je vrlo kobno u Premier ligi

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Luka Vušković je 'zaspao', a to je vrlo kobno u Premier ligi
Foto: SportKlub/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatski stoper ostao je dekoncentiran u nastavku akcije i Leeds je to iskoristio te zabio za vodstvo

Admiral

U trećem kolu engleske Premier lige Brighton Luke Vuškovića ugostio je Leeds United te je nakon 15 minuta gubio s 1-0. 

Nakon ubačaja Dominic Calvert-Lewin pucao je prema golu, a Bart Verbruggen tu je loptu uspješno odbio do Aoa Tanake. Japanac je tada poslao loptu prema drugoj vratnici gdje je Vušković čuvao Jaydena Boglea te je to napravio ležerno. Pustio je 26-godišnjeg Engleza da mu utrči iza leđa te je zakasnio u svojoj reakciji i Bogle je pogodio za 1-0 Leedsa. Situaciju možete pogledati OVDJE

Inače susret je još u tijeku te Leeds i dalje ima minimalno vodstvo. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Bliži se kraj roka u HNL-u: Tri kluba žele Mudražiju...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Bliži se kraj roka u HNL-u: Tri kluba žele Mudražiju...

Još su samo dva dana ostala do kraja ljetnog prijelaznog roka u HNL-u, zadnji dan je ponedjeljak 7.rujna
FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...
KAPETANOVA MADRIDSKA VILA

FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...

Modrić je za sobom u Madridu ostavio veliko nasljeđe i 28 trofeja po čemu je rekorder kluba. U glavnom gradu Španjolske je godinama živio u naselju La Moraleja, u vili s okućnicom na 2700 kvadrata
FOTO Najljepša olimpijka voli odmor bez briga i gaćica. Malo je toga ostavila mašti na volju
NEVJEROJATNA JUTTA

FOTO Najljepša olimpijka voli odmor bez briga i gaćica. Malo je toga ostavila mašti na volju

Jutta Leerdam ispisala je povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini i postavila svjetski rekord. Sad je pažnju privukla odvažnim izborom haljine, koja je malo toga sakrila i prepustila mašti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026