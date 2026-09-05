Luka Vušković je 'zaspao', a to je vrlo kobno u Premier ligi

U trećem kolu engleske Premier lige Brighton Luke Vuškovića ugostio je Leeds United te je nakon 15 minuta gubio s 1-0.

Nakon ubačaja Dominic Calvert-Lewin pucao je prema golu, a Bart Verbruggen tu je loptu uspješno odbio do Aoa Tanake. Japanac je tada poslao loptu prema drugoj vratnici gdje je Vušković čuvao Jaydena Boglea te je to napravio ležerno. Pustio je 26-godišnjeg Engleza da mu utrči iza leđa te je zakasnio u svojoj reakciji i Bogle je pogodio za 1-0 Leedsa. Situaciju možete pogledati OVDJE.

Inače susret je još u tijeku te Leeds i dalje ima minimalno vodstvo.