Da nisam nogometaš, bio bih kuhar, imam još prostora za tetovaže, rekao nam je najskuplji igrač u povijesti HSV-a i otkrio porijeklo neobičnog nadimka i govorio o odnosu s obitelji Livaja
Luka Vušković za 24sata o bratu i velikoj želji: 'Proslaviti na Rivi titulu s Hajdukom pa ići na SP...'
Iza Luke Vuškovića je polusezona iz snova: debitirao je za A reprezentaciju Hrvatske, sezonu započeo u Tottenhamu, postao standardan u bundesligašu HSV-u, nedavno je zabio gol petom koji je proglašen golom mjeseca, brzom intervencijom spasio suparničkom igraču život, vrijednost na tržištu porasla mu je na čak 40 milijuna eura, za njega se otimaju klubovi poput Barcelone… A tek mu je 18!
