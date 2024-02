Lukaku gol proslavio 'pištoljem na glavi' i prekrivenim ustima. Evo zbog čega je to napravio

Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Kopiranje linka Ovakve smo scene gledali na Afričkom kupu nacija, a nastavio ih je napadač Rome Romelu Lukaku (30). Zabio je gol u 67. minuti za konačnih 1-1 na utakmici šesnaestine finala Europske lige, a onda je napravio gestu rukama. Foto: LUC GNAGO Na glavu je 'prislonio pištolj' i prekrio usta, a radili su to i reprezentativci Demokratske Republike Kongo na Afričkom Kupu nacija. Oni su to radili prilikom izvođenja himne u polufinalu protiv Obale Bjelokosti, a svojevrsna je to prosvjedna gesta za ono što se 30 godina događa u DR Kongu. Iako je Lukaku rođen u Antwerpenu, ima kongoansko porijeklo, a ta je zemlja već dugi niz godina u ratu. Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Wavy Footy (@wavyfooty) - Stop genocidu - objavio je Lukaku na društvenim mrežama.