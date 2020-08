Lukaku može prestići Ronalda! Treba mu gol Sevilli i taj trofej

<p>Kad se u Man Unitedu podvlačila crta pod učinak <strong>Romelua Lukakua</strong> (27) zaključci su uvijek bili pod radnim naslovima 'Očekivalo se više', 'Ima problem s težinom', 'Kad je najvažnije nema ga nigdje'...</p><p>U obzir ne nije uzimalo niti koliko je cijeli United pogubljen nakon odlaska <strong>Alexa Fergusona</strong>, niti da je Lukaku ama baš svake sezone na 15, 20, 25 golova...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Inter najavio dolazak velikog trenera</strong></p><p><strong>Antonio Conte</strong> sam je priznao kako se na vrh glave popeo svim čelnicima Intera dok prošlog ljeta napokon nisu pristali Old Traffordu platiti 70-ak milijuna za belgijskog diva.</p><p>Godinu dana kasnije: United je ispao u polufinalu, a Inter je u finalu Europske lige. Serie A je okončana sa tek bodom manje od Juventusa, a Lukaku je - najbolji strijelac i lider svlačionice koja radi golemi iskorak u odnosu na prošlu sezonu.</p><p>Prije 23 godine jedan je drugi napadač došao među Nerazzurre. Genij, jedan od najvećih koji su ikad obuli kopačke: <b>Luis Nazario da Lima - Ronaldo</b>. Brazilski, pravi i originalni, nogometaš 's druge planete'.</p><p>U svojoj prvoj sezoni u Interu Ronaldo je u svim natjecanjima zabio 34 gola i osvojio Europsku ligu. Lukaku u svoj prvoj sezoni u Interu, uoči završnog čina - finala Europske lige sa Sevillom u petak, na kontu ima: 33 gola.</p><p>Jedan gol i pobjeda i bit dostići će učinak čovjeka koji je za sve 'devetke' prije i poslije njega bio i ostao druga dimenzija, klasa teško dostižna i pogledom, a kamoli onime što se može napraviti na nogometnom terenu.</p><p>Ali Belgijac je cijelu planetu Inter, cijelu nogometnu Italiju i Europu ove sezone oduševio ama baš svime što čini i na travnjaku i van travnjaka. Za razliku od <strong>Icardija</strong> sa Lukakuom je došla pozitiva, nema više skandala, golova ima i više, a uz to Lukaku dodaje i rad u obrani kakav Icardi nikad nije imao niti će imati.</p><p>Znao je maestro Conte koga dovodi i zašto na njemu inzistira. Bio je u Premiershipu, dobro vidio kakva je Lukaku igračina.</p><p>O Romelu Lukakuu zapravo sve govori jedna scena: već je mogao dostići Ronalda po broju golova, ali kad je u napadačkom duetu s njim na travnjaku bio 17-godišnji <strong>Sebastiano Esposito</strong>, a za Inter bio dosuđen penal, Lukaku je - uzeo loptu, dao ju klincu i rekao:</p><p>- Evo ti lopta. Tvoj prvi gol za Inter, onaj koji se ne zaboravlja cijelog života... Uzmi loptu i zabij.</p><p>Nije pumpao svoju statistiku nego klincu poklonio uspomenu za cijeli život. To je Romelu Lukaku. Ljudina. I napadač čija je prva sezona u gigantu Interu jednaka - Ronaldovoj!</p>