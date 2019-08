Lukaku u Inter za 65 milijuna, iz Rome uskoro dolazi i Džeko

Unitedu 65.000.000 € plus još eventualnih 13 milijuna bonusa i postotak od moguće slijedeće prodaje, a Interu stiže: velika želja Antonija Contea, belgijska 'mrcina' - Romelu Lukaku.

Veliki duel i čupanje živaca između direktora Giuseppea Marotte (Inter) i Fabija Paraticija (Juventus) završen je velikom pobjedom Interovog mahera, ali: zasad samo ljetnom. Lukaku tek treba dokazati da li je Conte bio u pravu kada je toliko forsirao dovođenje napadača koji prošle sezone nije zabio nijednom od klubova iz gornjeg doma Premiershipa, a i često ima koju kilu previše.

Conte se i jučer i danas samo smješkao kada su ga pitali za Lukakua. On i Belgijanac imaju istog menadžera, Talijana Pastorella. Lukavac Conte je znao da će dobiti željeno pojačanje.

Lukaku bi u četvrtak trebao biti u Milanu na liječničkom pregledu i odmah potpisati za Inter u čijim je odajama viđen i posrednik Silvano Martina koji je već tjednima naporno radi na jednom transferu iz Olimpica na San Siro jer...

Za koji dan Conte će dobiti još jednog korpulentnog napadača kojeg je silno htio. U Inter iz Rome dolazi - Edin Džeko. Naravno, za daleko manju odštetu (maksimalno 20.000.000 €). BiH majstor trebao bi potpisati na tri godine uz zajamčenu godišnju plaću od 4,5 milijun eura.

Taj je transfer još prije deset dana najavio i Džekin izbornik, veliki Robert Prosinečki, a i Lukaku i Džeko su u cijeloj priči pomogli svojom upornošću i odbijanjem bilo kakvih drugih ili trećih opcija. Obojica su htjeli jedino i samo Inter.

Brozović i Perišić dobivaju dva nova sjajna suigrača, Interov napad izgledat će svjetski dobro sa Lukakuom, Lautarom i Džekom u borbi za dva mjesta u Conteovom 3-5-2, a Conte je... Dobio sve što je htio!

