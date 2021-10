Trenutno je 'težak' oko 450 milijuna eura, ali ta brojka svakodnevno raste. Dakle, može si priuštiti što god poželi i kad god to poželi. A ono što on želi je apsolutna disciplina i poslušnost. Naravno, riječ je o jednom od najboljih igrača u povijesti nogometa, Cristianu Ronaldu (36).

Portugalac je u četvrtak na društvenim mrežama objavio kako sa zaručnicom Georginom Rodriguez očekuje blizance, što će mu biti peto i šesto dijete.

Iako on i njegova obitelj žive u rijetko viđenom luksuzu, taj luksuz za ukućane znači i poštivanje strogog reda. Neki su uvjete u njegovu domu i njegov način odgoja nazivali spartanskim, drugi ga zbog brojih pravila nazivaju i diktatorom, ali njemu nije ni na kraj pameti 'olabaviti' propise. Jer upravo je zbog tih propisa danas u poznim godinama za nogometaša i dalje na vrhunskoj razini.

Pravila je mnogo. I lako se Cristianu njih držati jer ih je on i nametnuo. I ta pravila su dobra za zdravlje obitelji i djece, ali kao da Cristiano, pisali su svjetski mediji, zaboravlja da su djeca ponekad samo djeca....

Jednog te istog menija se drži već godinama, a dnevno pojede šest obroka, od čega čak dvaput ruča i večera, jednom doručkuje i ima jednu užinu. Za doručak preferira šunku i posni sir, a za užinu pojede tost s avokadom ili nekad samo voće. Nekoliko sati poslije je vrijeme za prvi ručak, a on se sastoji od piletine i salate, dok tijekom drugog ručka većinom jede ribe poput sabljarke, tune ili bakalara uz jaja, salatu i masline.

A što jedu Cristiano, jedu i Georgina i njegova djeca Cristiano Jr (11), blizanci Eva (4) Mateo (4) i Alana (4). Iako, priznala je u jednom intervjuu, nije zbog toga pretjerano oduševljena.

- Kad njega nema, priuštimo si neke obroke koje on ne voli ili ih ne konzumira. Istina, i Cristiano pojede pizzu, ali samo jednom tjedno nakon čega napravi 500-injak trbušnjaka. Ipak kad njega nema, svi se možemo najesti. Ponekad jedva čekamo da ode - kazala je njegova draga.

Jer ako je tata Ronaldo kući, takve stvari ne dolaze u obzir...

- Ponekad najstariji sin Cristiano Jr, pije Coca-Colu i jede čips što me jako nervira i on to zna. Nekad mu kažem da nakon trčanja uskoči u mrzlu vodu kako bi se bolje oporavio. On kaže da mu je to prehladno - požalio se portugalskim medijima jednom prilikom CR7 i dodao:

- Mlađa djeca me gledaju s nekom vrstom straha kad ih ja vidim da jedu čokoladu

- Nema čokolade. Tata nam ne da čokoladu - govori u kameru u jednom od Georgininih snimki Alana.

A kako doma, tako i u klubu.

- Niti jedan igrač nije dotaknuo pitu od jabuka ili brownie. Jedan suigrač se okrenuo prema meni i upitao me što Ronaldo ima na tanjuru. Malo smo iznenadili jer smo vidjeli najzdraviji tanjur koji možete zamisliti - rekao je rezervni golman Uniteda Lee Grant o prvim danima drugog Ronaldova dolaska u Manchester.

A takav je Cristiano bio i u svojem prvom boravku u Manchesteru. Od početka karijere pazio je na svaku kaloriju. Sve je bilo podređeno uspjehu. Za uživanje nema vremena...

- Ako vas Cristiano pozove na večeru kod sebe, odbijte, toplo vam preporučujem. Rekao mi je, 'Patrice, svrati poslije treninga.' Ja sam otišao, a bio sam jako umoran, i sjedim ja tako tamo za stolom, a na njemu samo salata i bijelo meso, piletina...Mislio sam si, u redu, ništa strašno, za piti je bila samo voda, od soka ništa... Nadao sam se da će nakon toga doći neko dobro meso, ali ništa nije došlo - požalio se Patrice Evra pa nastavio:

- On je pojeo, ustao i počeo se igrati s loptom, izvoditi neke trikove, a zatim mi je rekao da ustanem kako bismo se dodavali bez da nam lopta padne na pod. Malo sam ostao zatečen, pitao sam ga mogu li pojesti do kraja, a on je samo rekao 'ne, ne, ajmo igrati' pa smo tako počeli - ispričao je jednom prilikom Evra.

Svi suigrači uvijek su isticali kako je Ronaldo uvijek prvi dolazi, a zadnji odlazi s treninga.

- On je od početka imao jedan cilj - biti najbolji na svijetu. Treninge Manchester Uniteda podigao je na višu razinu. U početku se ljudima svidjela njegova želja, cijenili su njegov mentalitet i želju za pobjedom... Ali, bilo je trenutaka poput onih kada je Ronaldo oko gležnjeva stavljao utege, radio na brzini... Tada su mu se svi smijali, ali njega nije bilo briga, nije dopustio da ga to zaustavi - ispričao je Darren Fletcher koji je dijelio svlačionicu sa sjajnim Portugalcem u Unitedu.

Tamo je trenirao i s velikim Edwinom Van der Saarom.

- Kad sam 2005. došao u Manchester United, zatekao sam tamo dva mlada napadača koja su doista 'luđački' trenirali. Cristiano Ronaldo i Wayne Rooney. Međutim, i među njima se vidjela razlika, jer Ronaldo je rad na sebi odveo na neku sasvim novu razinu - počeo je Van der Sar pa nastavio:

- Kad bi trening završio, naporan i intenzivan trening kod Sir Alexa, došao bi do mene i rekao: 'Edwine, možeš još malo stati na gol?' Govorio bih mu da uzme nekoga od golmana iz mlade momčadi, ali on je inzistirao da to budem baš ja. Želio je trenirati baš protiv mene - priča Nizozemac, koji se ponekad pokušao izvući, ali bezuspješno.

A kad ne 'maltretira' suigrače dodatnim treninzima, onda je kod kuće. Njega nećete vidjeti po klubovima, pa ni restoranima dok traje sezona. Vrijeme provodi s obitelji, a jedna od omiljenih zajedničkih zanimacija im je - naravno, vježbanje.

- U početku sam se sramila vježbati s Cristianom, u istom prostoru. Vježbala bih kod kuće, kada bi on odlazio na trening u klub, kako bismo mogli provoditi više vremena zajedno kada se vrati S vremenom je taj osjećaj iščeznuo i sada volim vježbati s njim. On je postao moja najveća inspiracija i motivacija - ispričala je jednom prilikom Georgina.

Atraktivna gospodična Rodriguez također je, pisao je jednom "The Sun", dobro plaćena za odgoj djece i brigu o njima. Mjesečno joj Ronaldo daje oko 100.000 eura, što je za njega zapravo sitnica. Ali nije uvijek bilo tako. Svi već znate priču o sirotom Ronaldu koji je nakon treninga u mladim danima odlazio do lokalnog McDonaldsa gdje bi mu se radnice smilovale i dale hamburger.

O svojem teškom djetinjstvu, ocu alkoholičaru i siromaštvu Ronaldo ne voli baš govoriti, ali htio je da njegov najstariji sin Cristiano Jr. to osjeti. Odveo ga je u posjet Madeiri i stanu u kojem je živio u Lisabonu kad je imao samo 12 godina.

- Bio sam uzbuđen da vidi gdje sam proveo dio svog djetinjstva. Na Madeiri je bio puno puta, a sada sam ga odveo u Lisabon da vidi gdje sam živio. Tu žive još uvijek ljudi koji su i tada bili. Potreslo me što sam ih vidio jer nisam očekivao da su mnogi još uvijek tu - priznao je Ronaldo, a onda je otkrio ono što ga je malo rastužilo. Bio je uzbuđen što će sinu pokazati kuću u kojoj je živio u Lisabonu.

- Ušli smo u sobu u kojoj smo živjeli prijatelj Paixao i ja. Moj sin se prepao i nije mogao vjerovati. Nije sve u životu lako i neka djeca možda misle da je sve palo s neba. Želim svom sinu pokazati da nije sve u talentu i da samo rad i predanost mogu donijeti ono što želite - rekao je Portugalac.

A mali Cristiano Jr. već je na dobrom putu da i sam jednog dana postane nogometaš. Za to su zaduženi gore navedeni red, rad i disciplina, ali i geni. Kako Ronaldovi, tako i od žene koja mu je rodila prvog sina. Kada je s 25 godina postao otac, svima je obznanio da su roditeljska prava prebačena na njega i da majka zapravo neće imati nikakav kontakt s djetetom.

Ronaldo je mogao odabrati donoricu jajašca između stotina žena čije su fotografije i podaci iz biografija navedeni na internetskoj stranici agencije. Budući da je jasno kako je Ronaldo htio djecu na svoju "sliku i priliku", ili kako je jednom izjavio "koji će nositi njegove nogometne gene", odabrao je slične, sportske tipove žena koje su Latinoamerikanke.

- Ljudi spekuliraju tko je majka. Je li to neka moja bivša partnerica, ili sam platio surogat majku... Ali ja to nikad nisam nikome rekao i tako će ostati - rekao je Ronaldo pri gostovanju kod Jonathana Rossa. Iznimka u tom pravilu je samo sin Cristiano Jr.

- Kad odraste naravno da ću mu sve reći. On je moj sin i zaslužuje istinu. Ali neću to iznositi u javnost samo zato što ljudi to žele od mene - dodao je Ronaldo. Iako se o majci malog Cristiana Jr. ništa ne zna, britanski mediji spekulirali su da je cijena šutnje Ronalda koštala oko deset milijuna eura.

Kakav je život u domu Ronaldovih sjajno je dočarala njegova bivša susjeda iz Torina.

- Bilo me strah zaglušujuće glasnih partyja i danonoćne buke, ali Cristiano i njegova obitelj najbolji su susjedi koje sam uopće mogla poželjeti. Potpuna tišina, nikakve fešte i buka. Moj otac je isto bio poznati nogometaš, ali u neka druga vremena. On je vozio Fiat, a Cristiana svaki dan vidim u Rolls Royceu. Jedva vidim jer ima zatamnjena stakla. Garaža je puna sportskih bolida među kojima i jedan Lotus. Imaju prekrasan natkriveni bazen i mali, predivno uređeni i održavani vrt - ispričala je Betty Borel za Corriere della Sera i dodala:

- Ja sam imala djetinjstvo kao i sve moje vršnjakinje, a Ronaldova djeca žive drukčije. Često vidim Cristiana Juniora (11) kako na zaštićenome dijelu ulice vozi skateboard, ali iako se u taj dio ulice ne može tek tako ući jer postoji rampa i zaštitari iza djeteta su uvijek i tjelesni čuvari. Isto je i Georgini kada želi kao sve mlade majke po lijepom vremenu prošetati s djecom. I ako je ulica prazna s njima je uvijek tjelohranitelj tj. najčešće više njih Zlatni kavez? A da... Tako nešto. Mislim, Cristiano Junior je najčešće u školi ili na treninzima u Juventusu kao tata. Ja imam četvero unučadi njegove dobi, u kvartu su i drugi njegovi vršnjaci. Mogao bi se igrati s njima, ali to dijete vidim jedino samo - kazala je za talijanske novine gospođa Borel.

Jer Cristianu Jr. najdraže društvo,a vidljivo je i po društvenim mrežama i jedini uzor u njegovu životu je tata Ronaldo. Često poziraju zajedno u istim pozama, a Junioru dobro ide i u nogometu.U debiju za U-9 momčad Juvea zabio je čak četiri gola. Istim tempom nastavio je i u sljedećim utakmicama, a pokazao je ogroman talent zbog čega su ga poslali u stariju kategoriju U-11. A kad je tata prešao u United, naravno da je i sin prešao u njihovu akademiju. Cristianinho je mlađim kategorijama torinskog kluba u 35 utakmica zabio 56 golova uz 26 asistencija.

Baka Ronaldo zbog toga je jednom medijima iznijela svoje predviđanje za budućnost....

- Igra bolje nego što je u njegovim godinama igrao Cristiano. On tada nije imao trenera, a danas trenira svog sina. Vidjeti ih zajedno u Sportingu bilo bi ispunjenje moga sna - rekla je.

Kako je razlika između tate i sina 25 godina, teško, ali poznavajući Ronalda ne usudimo se napisati nemoguće, je da će dvojac zajedno zaigrati na terenu. Ali jednom kad objesi kopačke o klin, za budućnost ima velike planove.

- Kada završim igračku karijeru, posvetit ću se studiranju. Volio bih nastaviti sa školovanjem, koje sam morao prekinuti. Želim učiti, doći do odgovora i na brojna pitanja koja mi se vrte u glavi. Još jedna stvar koja me fascinira je film. Volio bih se isprobati kao glumac - rekao je jednom prilikom.

Za kraj ostavljamo jednu misao njegove drage Georgine.

- Biti partnerica nekog tako poznatog i uspješnog nije lako, ali to nikad ne bih promijenila. To što osjećam prema njemu je neopisivo. Zajedno smo jači i jako pazimo na međusobno poštivanje. Ali ne smijemo zapostaviti ni zavođenje. To je jako bitan dio svake veze. A ja uvijek spavam u seksi donjem rublju...