'Mađari znaju napraviti sjajnu atmosferu, ali ne bojimo se...'

Dominik Livaković se u godinu dana prometnuo u jednog od glavnih junaka Dinama. Svojim obranama zadivio je mnoge navijače, a tako i strane klubove koji su se odmah sjatili u Maksimir s ciljem da ga dovedu. Montpellier je bio najbliže tome, no on je i dalje u Dinamu.

Livi je nedavno i po 100. put obukao 'modri' dres, a protiv Gorice je primio prvi gol ove sezone u službenim utakmicama.

- Potpuno zaslužena pobjeda, zabili smo tri gola, ali i igrali smo baš dobro. Nažalost, na kraju smo primili taj nespretni gol, pala nam je koncentracija u zadnjih 10-ak minuta, ali nema veze. Bolje da smo ga sada primili protiv Gorice, nego protiv Ferencvarosa u utorak - kazao je Dominik Livaković, pa nastavio:

- Ferencvaros? Dočekujemo ih u odličnoj atmosferi, sve je pozitivno, a iza nas je šest utakmica i šest pobjeda. Nismo mogli bolje otvoriti sezonu, zabijamo i dosta golova, sve je kako treba biti. Oni su jaka momčad, nismo ih gledali još, ali znamo da su dobri. Još ćemo ih pogledati.

Prošle godine ste u ovoj fazi natjecanja igrali s Astanom, sada vas čeka Ferencvaros. Neka usporedba...

- To su dvije drugačije ekipe, ali obje su kvalitetne na svoj način. I teško mi ih je uspoređivati. Idemo korak po korak, u svakoj utakmici idemo na pobjedu, tako će biti i u utorak. I protiv Benfice smo išli na pobjedu, pa je logično da ćemo tako zaigrati i protiv Mađara.

Vratio vam se Dani Olmo, koliko vas to čini optimističnijim uoči ovih dvoboja?

- Ma sigurno nam to puno znači, nije slučajno da ga se tako cijeni. Pa zar nije odigrao niti dvije pune utakmice, a već je zabio dva gola, imao i dvije asistencije. Svi znamo koliko nam je on bitan igrač, bit će nam od velike pomoći protiv Ferencvarosa. Pogotovo u toj organizaciji napada.

Vama se obrana stalno mijenja, protiv Gorice je nastradao i Dilaver...

- Ma igrali su Lešković i Perić odlično do sada, ne bi mi skinuli onaj rekord da nismo svi od prvog do zadnjega igrali obranu kako treba. Svi smo zaslužni za to, naš stoperski par je odličan, ne brinite sve će biti dobro.

Uzvrat će se igrati u grotlu Groupama Arene gdje se i hrvatska reprezentacija u posljednja dva navrata nije najbolje snašla...

- Da, bio sam tamo s reprezentacijom, stvarno domaći navijači tamo naprave dobru atmosferu. Ali, igrali smo mi već u takvom okruženju, pa lani smo gostovali i kod Fenerbahčea, zar ne? Znamo da će biti dobra utakmica, prava nogometna atmosfera, pa se i mi nemamo čega plašiti.

Puno se priča o vašem transferu, a nedavno ste upisali i 100. nastup za Dinamo? Koliko će još ta brojka rasti?

- Pa ne znam vidjet ćemo, nikad se ne zna. Sve je moguće, haha - završio je Livaković koji nije htio otkrili pojedinosti transfera, a niti je li ostaje. Dinamo je njemu i Olmo nedavno ponudio nove, poboljšane ugovore, a ostaje za vidjeti hoće li ova dva sjajna igrača to na kraju i prihvatiti te ostati na Maksimiru.