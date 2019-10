Mađarska 3-0. S koliko razlike su izgubili protivnici repke?

Nažalost, u četvrtak smo vidjeli kolika je moć politike. Vidjevši kakva je ljepota moguća nakon političke odluke da nema te sile koja će spriječiti da Hrvatska igra na Poljudu, kao rijetko kad vidjeli smo i koliko je politika kriva za sve što ne čini. A mogla bi. Zato nažalost. Koliko bi toga u ovoj zemlji bilo bolje samo da se politika angažira makar upola koliko se zauzela da Modrić i društvo igraju u Dalmaciji.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prije četiri mjeseca sam napisao da me baš zanima kakav bi bio rezultat referenduma o reprezentaciji u Splitu. Da se ljudi mogu izjasniti, a da im za to ne treba hrabrost.

Dio odgovora dobili smo rasprodajom ulaznica za kojih sat, dva. Glasovi su konačno prebrojani na utakmici. Ljubav od koje su Perišić i Modrić na trenutke pregorjeli važnija je od punih tribina. Svehrvatsko navijačko izborno povjerenstvo je nakon prebrojanih glasova i glasnica obavijestilo Hrvatsku da je rezultat referenduma – ljubav.

Foto: Reuters/PIXSELL

No, kako bi utakmica prošla da ne bi političke odluke da nema te sile koja će spriječiti da Hrvatska igra u Splitu? I to ne samo da je ništa neće spriječiti, nego je odlučeno da će svi koji su za to nadležni učiniti sve da ne bude incidenata.

Utakmica Hrvatska – Mađarska je poučna priča o šutljivoj većini i glasnoj, očito, manjini. Šutljiva, ili ne toliko glasna većina, dobila je uvid u svoju snagu. Priča je to i o moći glasanja novčanikom. Izbori su svake četiri godine, ali svaki dan biramo kupujući. Poneki su negativci udruženi u duopol ili oligopol, pa ih je teže pobijediti. Ali, ako je njih teško, skoro nemoguće pobijediti, na mnogim mjestima mi potrošači, mi navijači, u kratkom roku možemo napraviti značajne pomake. I bez politike.

Hrvatska je pobijedila Mađarsku 3-0. S koliko su razlike izgubili protivnici reprezentacije u Splitu? Opet, dok čekamo razvoj situacije, iduće poteze Našeg Hajduka, pa Hajduka, pa i Hrvatskog nogometnog saveza i politike, treba reći i… Da politika odluči da će sport biti čist kao sunce, bio bi. Ali, to još nije odlučila. Ka' će, ne zna se.

Zapravo je jednostavno. Treba se samo biti čestit.