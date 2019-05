'Ma bježi odavde!' Igrač je upao među protivnike, oni ga prebili

Iako je u Portsmouthu bilo 0-0, Sunderland je zahvaljujući domaćoj pobjedi (1-0) pobijedio Portsmouth i prošao u finale doigravanja za ulazak u Championship, odnosno u drugu englesku ligu. Ako ste se ikada pitali kako je to kada upadnete na tribinu gdje se nalaze protivnički navijači, e to je saznao jedan igrač Sunderlanda. Na pomalo bolan način.

Početkom drugog poluvremena igrač gostiju Luke O'Nien bio je u žestoko duelu s igračem Portsmoutha, pao je preko reklame i završuio na tribini gdje se nalaze domaći navijači. A to, dakako, nije baš prošlo. Dok se dizao, jedan navijač ga je nekoliko puta udario šakom, a njegovi suigrači su odmah reagirali.

Branič Cattermole se nastavio svađati s njim, ovaj je htio ući u teren, a sve su smirili zaštitari koji su ubrzo rastjerali ljutu družinu. Policija je nakon incidenta uhitila navijača, ali O'Nien je rekao kako ne planira pokrenuti tužbu protiv navijača koji ga je napao jer je to sve dio nogometa.

Foto: Twitter

- Da, kad sam pao preko ograde udario me nekoliko puta. Ali sve je u redu, to je sve nogomet. Pitali su me hoći li ga tužiti, ali neću. Gledajte, kada sudac odsvira početak utakmice, postoje sam odvije momčadi i dvije skupine navijača. Sve je to dio nogometa - rekao je engleski veznjak.

Tužbe neće biti, ali navijač kluba gdje je igrao Niko Kranjčar vjerojatno će biti suspendiran i na neko vrijeme neće smjeti ići na utakmice. Portsmouth je iz Premier lige ispao 2010. godine, a samo godinu prije igrali su Kup Uefe i osvojili FA Kup. Osim Nike Kranjčara, svoj dio karijere tamo su proveli i Ivica Mornar i Robert Prosinečki.

Foto: Twitter

Utakmica je završila 0-0, ali 'crne mačke' su zahvaljujući pobjedi od 1-0 u prvoj utakmici prošle dalje i u utakmici za prolazak u Championship igrat će protiv pobjednika susreta Charltona i Doncastera.

Sunderland je prije dvije godine igrao u Premier ligi, ali onda je krenuo njihov strmoglavi pad te su pali i u treću englesku ligu. Te 2017. godine svijet je obišla predivna priča od teško bolesnom mališanu Bradleyju Loweryju koji je obožavao Sunderland te je redovito obilazio utakmice.

Foto: Twitter

Njegov idol bio je Jermain Defoe koji ga je često posjećivao u bolnici, a maleni Bradley preminuo je na ljeto 2017. godine od raka. Bio je to dan kada je zaplakao cijeli Otok jer je maleni navijač osvojio srca svih navijača, za koji god klub navijao. Jer ipak je ljudski život na prvom mjestu, a naročio život djeteta.