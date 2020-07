Ma kakva korona: Šveđani idu po rekord na jednoj utakmici

Radi se o dvoboju H65 Hoorsa i Skurua koji je na rasporedu 4. siječnja, klubova koji su u trenutku prekida sezone držali su prvo mjesto, odnosno drugo. Igrat će u Jonkopingu u Kinnarps Areni i svih 7000 mjesta trebalo bi biti ispunjeno

<p>Švedski model. Vjerojatno ga znate objasniti u pola noći što je i kakvu strategiju gaji u borbi s korona virusom. Šveđani, za razliku od Europe, krenuli su na svoj način u borbu s korona virusom ne pomislivši uopće na cjelodržavnu karantenu.</p><p>Donijelo im je to, do trenutka pisanja ovog teksta, 76.000 slučajeva zaraze i 5.500 žrtava, no i dalje idu po svom. Doduše, nije baš da se ponašaju kao da korona virus ne postoji, zaustavili, primjerice, su rukometnu ligu, a upravo je rukomet jedan od najvećih izazova svima kako ga ponovno pokrenuti u novonormalnim uvjetima.</p><p>Evo kako će Šveđani. Tako što će organizirati utakmicu kojom će srušiti rekord posjete u ženskoj ligi. Istina, proći će dotad pola godine, situacija će možda biti bolja, a možda i neće. To nitko ne zna, uglavnom.</p><p>Konkretno, radi se o dvoboju <strong>H65 Hoorsa i Skurua</strong> koji je na rasporedu 4. siječnja, klubova koji su u trenutku prekida sezone držali su prvo mjesto, odnosno drugo. Igrat će u Jönköpingu u Kinnarps Areni i svih 7000 mjesta trebalo bi biti ispunjeno.</p><p>Ne samo to, i mladi bi trebali igrati svoje turnire i utakmice u toj dvorani, pa će i dobar dio njih biti u gledalištu.</p><p>Hoors je, inače, zgodan poznanik <strong>Lokomotive</strong>. Lokosice su prije tri godine s dvije pobjede nad njim osvojile Challenge kup. Bio im je to drugi europski trofej u povijesti nakon Kupa IHF 1991. godine. </p>