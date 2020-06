Isprobavaju 'švedski model': Sarajevo je novo žarište korone

Epidemiolozi kažu da se se jedan od dvojice pacijenata iz Zagreba najvjerojatnije zarazio u BiH, a drugi od kolege koji je bio u inozemstvu. Novo žarište u BiH je u Sarajevu. Sedam slučajeva ima i Crna Gora

<p>Sad smo u sistemu gdje najveću ulogu igra svijest. Ako dođe do masovnijeg obolijevanja na lokalnoj razini, onda će se morati provoditi restriktivnije mjere u tim lokalnim zajednicama, rekao je pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH <strong>Goran Čerkez.</strong></p><p><b>Pogledajte nagli porast novooboljelih u BiH: </b></p><p>- Tako će doći do kombinacije tzv. švedskog modela i restriktivnih mjera - objasnio je. U cijeloj zemlji od utorka su testirana 793 uzorka, a zaraza je potvrđena kod 32 ljudi s područja Republike Srpske, odnosno 24 ljudi iz Federacije BiH.</p><p>Pojedinačno je najveći broj novozaraženih u Sarajevu, gdje je 10 novooboljelih, i u Banjoj Luci, gdje je zaraženo osam ljudi. Broj novozaraženih je nastavak trenda koji traje gotovo tri tjedna otkako u BiH svakodnevno bilježe dvoznamenkasti broj novozaraženih. Ukupni broj potvrđenih slučajeva od ožujka sad je veći od 3100 uz 168 smrtnih ishoda. Čerkez je rekao da dvoznamenkasti dnevni broj novozaraženih nije razlog za uzbunu jer je to ishod proračunatog rizika temeljenog na procjeni da se redovite aktivnosti ne smiju prekidati zbog teških ekonomskih posljedica koje to nosi.</p><p>Potvrdio je da u BiH zapravo eksperimentiraju “švedski model” pristupa prema epidemiji koji se više oslanja na samodisciplinu, a manje na restrikcije. Ipak, Švedska je u srijedu prešla brojku od 5000 umrlih, što je puno više od njezinih susjeda. Naime, u Švedskoj je trenutačno više od 53.000 zaraženih, dok susjedne zemlje imaju znatno manje - Norveška 8660, a Finska 7117. Povećani broj slučajeva je i u Albaniji, gdje je 50 novooboljelih. U zemlji je ukupan broj slučajeva 1722, a 1707 ozdravljenih. Broj umrlih je 38. U Hrvatskoj je situacija još dobra s troje novozaraženih - jedan na splitskom području te dvoje iz Zagreba. </p><p>Do sada je testirano 70.712 ljudi, od toga 186 od utorka. Na bolničkom liječenju je pet ljudi, dok na respiratoru nema pacijenata. Ukupan broj ozdravljenih je 2141, dok je ukupan broj preminulih 107. Stožer ponavlja da je pridržavanje svih dosad donesenih mjera i uputa od ključne važnosti jer se odgovornim ponašanjem može smanjiti širenje zaraze korona virusa.</p><p>- Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana - kažu iz Stožera.</p><p>Slovenija uz tri novooboljela također ima pozitivnu situaciju. U zemlji je ukupno 26 aktivnih slučajeva, a broj umrlih je 109. </p><p>Crnogorske vlasti večeras su izvijestile o još sedam novih slučajeva korona virusa. Analizirali su 200 uzoraka, a sedam je bilo pozitivnih. Četiri novooboljela su kontakti ranije potvrđenog slučaja dok se kod tri novooboljela trenutno traga za izvorom infekcije, rekli su iz Instituta za javno zdravlje.</p><p>Četiri novooboljela su iz Podgorice, a po jedan slučaj je zabilježen u Cetinju, Rožajama i Beranama, prenose <a href="http://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/443409/sedam-novih-slucajeva-koronavirusa">Vijesti.me.</a></p>