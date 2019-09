Ma, šališ se? Čudesni Shane Larkin želi igrati za Hrvatsku

Iako na Svjetskom prvenstvu u Kini nije ni sudjelovala, Hrvatska je dobila šansu igrati u Tokiju sljedeće godine. Zahvaljujući FIBA-inu bodovnom sustavu i rangiranju, ostali smo pri vrhu (14. mjesto) i bit ćemo među 24 reprezentacije koje će sljedećeg lipnja hvatati jedno od četiri preostala mjesta za Tokio.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hrvatska bi tada trebala biti kompletna, u punom sastavu, sa svim NBA igračima. Ili onima koji se odazovu izborniku Veljku Mršiću.

Uglavnom, Hrvatska bi za nekoliko mjeseci mogla biti još jača, bolja. U hrvatskom dresu rado bi zaigrao - Shane Larkin. Amerikanac koji je prošle sezone radio čuda u Anadolu Efesu koji je doveo do finala Eurolige.

- Upravo sam na jučerašnjem ručku razgovarao o tome s Krunom Simonom. Mogu reći da sam definitivno otvoren za tu ideju - rekao je za portal Basketball.hr.

Razlog je, naravno, ispunjenje olimpijskog sna. To sa SAD-om neće.

- Da, definitivno bi bilo lijepo nastupiti na Olimpijskim igrama. To je san svakog sportaša. Naravno da bih preferirao nastup za SAD, no s obzirom na situaciju, definitivno sam otvoren i za ideju da nastupam za Hrvatsku. To je nešto o čemu bih tijekom ove sezone morao dobro razmisliti. Puno je faktora koji se moraju poklopiti i trebao bih čuti od odgovornih osoba što bi se očekivalo od mene. No ideja je svakako zanimljiva.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Iako Turska ima Wilbekina kao naturaliziranog igrača, i ona bi rado "pokupila" Larkina. Koji je, primjerice, prošle sezone stavio 37 poena Barceloni u 29 minuta pa na Final Fouru, pa u četvrtfinalu Kataloncima i 30, a na u polufinalu i finalu 30, odnosno 29. Ili 38 u majstorici finala za turskog prvaka Fenerbahčeu.

- Nije bilo nikakvih službenih ponuda, no šuška se da bi se to moglo dogoditi. Vidjet ćemo, sezona tek počinje i ima vremena za bitne odluke - rekao je 26 bek kojeg je 24. draftirala Atlanta, a u NBA-u je prošao Dallas, New York, Brooklyn (najveći prosjek 7,3 poena) i posljednje Boston iz kojega se vratio u Europu gdje je igrao ranije za Baskoniju.

Pitanje je što će reći Dino Rađa koji je više puta rekao da ne želi stranca u reprezentaciji.... Promijeni li mišljenje, Hrvatska bi mogla dobiti nasljednika Didija Drapera i Olivera Laffayetea.

Osobni karton:

Rođen: 2. listopada 1992. u Cincinnatiju

Pozicija: playmaker/bek-šuter

Visina: 180 cm

Klubovi:

Dallas Mavericks

New York Knicks

Brooklyn Nets

Baskonia

Boston Celtics

Anadolu Efes