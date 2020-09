Najljep\u0161e trenutke karijere pro\u017eivljavala je 2014. godine kada je do\u0161la do finala Wimbledona i bila peta na svijetu.

No poslije toga je tenis pao u drugi plan. Tako je Genie prionula u manekenske poslove i u\u010destala slikanja\u00a0za\u00a0Sports Illustrated\u00a0te postala prava Miss sporta. Naravno, postala je o Instagram zvijezda, privla\u010de\u0107i velik broj mu\u0161kih fanova zahvaljuju\u0107i svojim goli\u0161avim slikama.

\u0160tovi\u0161e, prometnula se u\u00a0jednu\u00a0od najpla\u0107enijih tenisa\u010dica, no pitanje je koliko je tenis imao udjela u toj zaradi. Sada se Bouchard vra\u0107a na velika vrata, a\u00a0tko zna, mo\u017eda je sada shvatila da je jo\u0161 mlada pa se odlu\u010dila napokon posvetiti tenisu.

\u00a0

Ma tko se to posvetio tenisu? Genie napokon do 3. kola GS-a

Bouchard je u drugom kolu Roland Garrosa pobijedila Dariju Gavrilovu 5-7, 6-4 i 6-3 te nam napokon dala do znanja da nije u potpunosti odustala od tenisa. Štoviše, lijepa Genie je prije dva tjedna uspjela doći i do finala

<p>Ma tko nam se to opet uozbiljio? Kanadska tenisačica<strong> Eugenie Bouchard (26) </strong>je u posljednje vrijeme, točnije posljednjih nekoliko godina, poznatija po svojim golišavim izdanjima nego teniskom umijeću, ali ovaj put nam je pokazala da nije zaboravila igrati tenis.</p><p>Vjerovali ili ne, atraktivna Kanađanka je po prvi put nakon Australian Opena 2017. godine došla do 3. kola Grand Slam turnira. Da, očito, čuda se događaju. Ali Genie je u posljednje vrijeme očito modeling stavila po strani jer njezina igra opet izgleda kao da se ozbiljnije posvetila tenisu. Nakon toliko godina.</p><p>Bouchard je u drugom kolu Roland Garrosa pobijedila Dariju Gavrilovu 5-7, 6-4 i 6-3 te nam napokon dala do znanja da nije u potpunosti odustala od tenisa. Štoviše, lijepa Genie je prije dva tjedna uspjela doći i do finala Istanbula gdje je bolja bila Rumunjka Tig. Kako bi je uopće pronašli na WTA ljestvici, morate skrolati gore, gore i gore jer je tek na 168. mjestu, a to je čak i još dobro jer je početkom godine bila 262. Na Roland Garros nije upala pa su joj organizatori zbog popularnosti udijelili pozivnicu. A ona je zasad iskorištava.</p><p>Zgodna Bouchard u zadnje vrijeme je bila poznatija više zbog svojih golišavih slika, nego sjajnih izvedbi na terenu. Zbog velikog pada u formi, ali i odbijanja igranja nekih turnira, Genie je u novo desetljeće ušla s 262. mjesta, što ipak ne priliči njezinoj teniskoj kvaliteti koju smo u posljednjim godinama gledali tek na bljeskove. </p><p>Najljepše trenutke karijere proživljavala je 2014. godine kada je došla do finala Wimbledona i bila peta na svijetu.</p><p>No poslije toga je tenis pao u drugi plan. Tako je Genie prionula u manekenske poslove i učestala slikanja za <strong>Sports Illustrated</strong> te postala prava Miss sporta. Naravno, postala je o Instagram zvijezda, privlačeći velik broj muških fanova zahvaljujući svojim golišavim slikama.</p><p>Štoviše, prometnula se u jednu od najplaćenijih tenisačica, no pitanje je koliko je tenis imao udjela u toj zaradi. Sada se Bouchard vraća na velika vrata, a tko zna, možda je sada shvatila da je još mlada pa se odlučila napokon posvetiti tenisu.</p><p> </p>