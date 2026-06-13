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MA TO JE TO! Braća Sinković ušla u finale Svjetskog kupa

Piše HINA,
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MA TO JE TO! Braća Sinković ušla u finale Svjetskog kupa
Foto: Privatni album

Sinkovići furaju u finale u Plovdivu! Braća su odradila sigurnu utrku i idu po medalju, dok su Lončarići i Šain ostali bez A finala

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Braća Valent i Martin Sinković su se u subotu plasirali u finale dvojca na pariće na Svjetskom kupu koji se održava u Plovdivu, dok su Patrik i Anton Lončarić u dvojcu te David Šain u samcu ostali bez finala. 

Braća Sinković su u subotnjem polufinalu bili drugi u svojoj skupini s vremenom 6:15.67, iza kineske posade koja je bila prva s vremenom 6:13,89.  Treće mjesto zauzela je talijanska posada s vremenom 6:17.96, čime je također izborila A finale. Iz prve polufinalne skupine plasman u A finale izborili su Novi Zeland, Sjedinjene Američke Države i Rumunjska.

Za Sinkoviće je današnja utrka bila važan korak naprijed nakon kvalifikacija, u kojima su također završili drugi iza Kine, ali nisu bili potpuno zadovoljni izvedbom. Polufinale je donijelo stabilniju i sigurniju utrku te izravan plasman u borbu za medalje, što je i bio cilj uoči finalnog dana natjecanja.

- Evo, danas smo puno zadovoljniji utrkom, mislim da smo bolje odradili. Nismo se htjeli boriti s Kinezima za prvo mjesto, to ostavljamo za sutra. Stabilno, zadovoljni smo danas utrkom - rekao je Martin Sinković.

Sličan dojam imao je i Valent Sinković.

- Puno bolje, puno skupnije. To smo i htjeli - koncentrirati se na sebe i sutra idemo dati maksimum pa da vidimo gdje smo - rekao je Valent Sinković.

Finale dvojca na pariće na rasporedu je u nedjelju u 11:43 sati.

Braća Patrik i Anton Lončarić su u svojoj polufinalnoj skupini u samcu bili četvrti s vremenom 6:44.04 što im je osiguralo nastup u B finalu koje sutra počinje u 9.10 sati. Najbolje vrijeme 6:23.90 u njihovoj skupini imala je talijanska posada. David Šain je u samcu bio šesti u svojoj polufinalnoj skupini s vremenom 7:04.22 tako da će i on sutra nastupiti u B finalu s početkom u 9.35 sati.  

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