Hrvatska je na jakom turniru u Budimpešti riješila sve prepreke pa kući ponijela pobjednički trofej. Pali su Mađari, pali su i Rusi i izabranici Ivice Tucka pokazali su sjajnu formu uoči nadolazećih Olimpijskih igara u Tokiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Barakude slave plasman u Tokio

- Turnir u Budimpešti završili smo odličnim rezultatom, iako on nije bio primaran. No pokazali smo igru koja obećava, te da smo na pravom putu. To je očekivano bilo puno bolje od onoga što smo pokazali protiv Mađara u Šibeniku. Ovdje smo dobili Mađarsku na njihovom legendarnom bazenu, što je samo po sebi velika stvar. Ipak ponavljam, rezultat nije bio ključan. Bitno je na osnovi ovih nastupa raditi nadogradnju igre i taktike. Uočili smo nekolicinu detalja na kojima još trebamo poraditi. Upravo ti detalji čine razliku na velikim natjecanjima. Zadovoljstvo odigranim je prisutno, no predstoji nam još puno posla - rekao je izbornik.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija odradit je još jedan turnir prije puta u Tokio kako bi naši vaterpolisti najveću scenu dočekali u pravom ritmu. U Cagliariju će igrati protiv Italije i Rusije, no prije toga odlaze u Rijeku na pripreme.

- Sada krećemo put Rijeke gdje nastavljamo s pripremama, a potom 9. srpnja odlazimo na turnir u Cagliari - dodao je Tucak.

- Mislim da svi možemo biti zadovoljni igrom na ovom turniru. Slijedi nam još jedan u Italiji gdje ćemo imati priliku usavršiti još taktičkih detalja. Bilo je grešaka, no mislim da iz Budimpešte možemo otići zadovoljni. Dalje nastavljamo s treniranjem i pripremama za Olimpijske igre - rekao je reprezentativac Loren Fatović.