Možda su ove sezone puni oscilacija i tijekom sezone su imali ogromnu crnu rupu, ali igrači Real Madrida kao da su znali za kada tempirati formu. Madriđani su prije tjedan dana razbili Liverpool (3-1) sjajnom igrom, a onda sjajni tjedan zaokružili velikom pobjedom nad Barcelonom u El Clasicu (1-0) čime su zahuktali borbu za naslov.

Junior Vinicius igra fantastično, Karim Benzema uvijek povuče kada je potrebno, a o Modriću, Kroosu i Casemiru ne treba trošiti riječi. Trio koji drži ovaj Real na okupu.

U sjajnom raspoloženju, ali i iscrpljeni, Real je otputovao u Liverpool gdje ga danas od 21 sat čeka uzvratna utakmica četvrtfinala Lige prvaka protiv Redsa.

- Znamo da će biti teško. Pokušat ćemo učiniti ono što smo radili. Morat ćemo se dobro natjecati, braniti i napadati. Kad god je Real Madrid na terenu, cilj je dobiti utakmicu i to ćemo pokušati učiniti. Imali smo dvije utakmice i jako smo se potrošili, ali navikli smo igrati ovakve utakmice. Sutra nas očekuje još jedan meč koji će zahtijevati naš maksimum - rekao je Zinedine Zidane.

On se još nakon utakmice protiv Barce požalio na veliku potrošnju njegovih igrača te zavapio kako je pitanje hoće li uopće moći izdržati do kraja sezone.

- Imamo problema s fizičkom spremom i teško završavamo utakmice, nemamo snage. Do kraja sezone trebat će nam svi raspoloživi igrači, ne možemo više nikoga izgubiti. Ne znam kako ćemo izdržati do kraja - kazao je francuski trener koji za ovaj susret neće računati na Ramosa, Varanea, Vasqueza, Hazarda i Carvajala.

Osim što je grad nogometa, Liverpool je i grad legendarnih Beatlesa pa je Marca iskoristila priliku za sjajnu montažu. Objavili su fotografiju na kojoj Karim Benzema, Toni Kroos, Vinicius i Luka Modrić poput Johna Lennona, Ringa Starra, Paula McCartneya i Georgea Harrisona prelaze najpoznatiju zebru u Liverpoolu.

Iako Real ima veliku prednost i na korak je od polufinala, itekako će se nešto pitati i Liverpool. Redsi su možda ove sezone daleko od prošlo sezonske forme i protiv Reala nisu imali šanse u prvoj utakmici, ali i oni imaju svoje adute. I prije dvije godije bili su u sličnoj situaciji, Barca ih je u prvom susretu polufinala pobijedila 3-0, ali Liverpool je u uzvratu pobijedio 4-0 i prošao dalje.

- Kad izgubite 3:1, mnogi će reći da ste već ispali. No, mi ćemo dati sve od sebe za proći dalje. To je naš posao. Real je bio bolji u prvoj utakmici, ali još nije sve gotovo. Svjestan sam da imam tri velika problema - negativan rezultat, teškog protivnika i nedostatak publike - rekao je Klopp na presici pa je nastavio:

- Kvaliteta koju posjeduje Real nas tjera da se branimo na najvišoj mogućoj razini, a to je nešto što nismo uspjeli učiniti u prvoj utakmici. Bit će vrlo važno održavati mrežu čistom. Nakon utakmice s nama, Real je pobijedio Barcelonu, tako da je u jako dobroj formi. Uspijemo li stvoriti više prilika nego u Madridu, što je u potpunosti moguće, tada ćemo vidjeti što će se dogoditi. Moramo vjerovati, moramo igrati kao u našim najboljim danima - rekao je Klopp.

Redsi pak neće računati na Gomeza, Hendersona, Matipa i Van Dijka, a pod upitnikom su Jones, Origi, Kelleher i Jones.

Utakmica počinje u 21 sat, a prijenos je na HRT 2.

Guardioline trupe brane prednost protiv željenog napadača

Prva se utakmica i nije završila na najbolji mogući način za Manchester City jer im je u 84. minuti Marco Reus zabio za 1-1. No, do kraja susreta uspio je Foden osigurati barem prednost za odlazak na Signal Iduna Park. A tamo će Erling Braut Haaland, koji se mnogo puta spominjao kao budući igrač 'građana', i društvo tražiti iznenađenje i pobjedu protiv favoriziranog protivnika.

- Ako nakon 27 pobjeda u 29 utakmica ne vjerujem svojim dečkima, imamo jako veliki problem. To bi bilo ludo. Možemo pobijediti ili izgubiti, ne znam što će se dogoditi. Ali, što god da se dogodi, ako im ne vjerujem, trebali bi me ubiti. Zaslužujemo biti u boljoj poziciji no što smo sad - najavio je Guardiola.

Sergio Agüero koji odlazi na kraju ove sezone i dalje je ozlijeđen, a Ayremic Laporte se vraća u momčad. Pepove trupe su za vikend neočekivano izgubile od Leedsa (1-2) kod kuće, dok je Borussia slavila preokretom kod Stuttgarta (2-3). Trener Borussije Edin Terzić spreman je za izazov koji slijedi.

- Vjera u prolazak je ogromna, ali to neće biti dovoljno. Moramo pokazati da se možemo nositi sa najvećim klubovima. Bit će to brutalno težak zadatak, ali moramo biti hrabri.

Kladionice su postavile City kao favorita i u duom meču te je koeficijent na njihovu pobjedu oko 1,70, dok je na pobjedu Borussije kvota oko 5,20. Terzić neće moći računati na mladog Moukokoa, Sancha, Schmelzera, Witsela i Zagadoua, dok su upitni Hummels i Reus.

A momčadi će vjerojatno istrčati u ovim formacijama:

Borussia Dortmund (4-3-3) Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Dahoud, Bellingham; Reus, Haaland, Hazard.

Manchester City (4-1-1-3-1) Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Rodri; Gündogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Silva.

Utakmica počinje u 21 sat uz izravan prijenos na PlanetSportu1.