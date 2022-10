Maestralna partija Ivice Zupca! Srušio rekord, izluđivao Lakerse

Zna se tko je gazda u gradu. Na otvaranju sezone u Los Angelesu, Clippersi su srušili rivale Lakerse (103-97) i to osmi put zaredom! Posljednji put su LeBron James i društvo slavili prije dvije godine.

Imali smo priliku uživati u fantastičnom gradskom derbiju u kojem su Clippersi odvojili se odmah na početku, imali i plus 15, no Lakersi se nisu predali. Unijeli su neizvjesnost i dramu u završnici, ali nisu mogli više od toga. No, ono što nas posebno veseli je maestralna partija Ivice Zupca koji je uvijek posebno inspiriran protiv bivšeg kluba koji ga je šikanirao prije tri godine i preko noći ga poslao u Clipperse.

Foto: Kirby Lee/REUTERS

Zubac je vidljivo napredovao u odnosu na prošlu sezonu, Tyron Lue ima puno više povjerenja u njega pa je noćas na parketu proveo čak 35 minuta, što je prethodnih sezona bio raritet. Naravno, lakše je Ivici igrati kad je tu John Wall koji ga hrani loptama. Jedan od najboljih asistenata u ligi kada se ozbiljno posveti košarci i kada ga zaobiđu ozljede. Konačno su zdravi i puni motiva Kawhi Leonard i Paul George. S njima četvoricom ova momčad može jako daleko.

Foto: Kirby Lee/REUTERS

Zabio je hrvatski košarkaš 14 koševa uz perfektni šut šest od šest. Ono što je još monstruoznije je brojka pod rubrikom skokovi. Uhvatio je čak 17 skokova, što mu je novi osobni rekord, 11 u obrani i šest u napadu. Izluđivao je protivničke centre u reketu, hvatao otpatke i lijepio banane. Skupio je pet blokada. Čitlučanin je isfrustrirao Anthonyja Davisa. Bila je to dominantna predstava u reketu koja je na kraju donijela Clippersima tu ključnu prednost za pobjedu.

Ivica nije igrač koji će nositi momčad i zabijati svaku utakmicu 20 koševa. No, kada mu prepustite da radi ono u čemu je najbolji, do izražaja dolazi njegova kvaliteta. Reket je njegovo stanište. Nemjerljiv je njegov učinak u obrani Clippersa, a još kada je ovako šuterski nadahnut...

Kawhi Leonard vratio se na parket nakon dugo vremena, trebat će mu neko vrijeme da uhvati stari sjaj i formu, ali čim je on u igri, Clippersi izgledaju nemjerljivo bolje. Nadaju se i oni naslovu prvaka ove sezone, zato su ga i doveli zajedno s Paulom Georgeom, no njihove ambicije jako će ovisiti o zdravlju i raspoloženju njih dvojice. Posljednje dvije sezone niti jedno niti drugo nije ih poslužilo.

Foto: Kirby Lee/REUTERS

Najbolji kod Lakersa bio je Walker s 26 koševa, Anthony Davis zabio je jedan manje, a LeBron 20. Paul George zabio je 15, kao i John Wall, a Leonard je zabio jedan manje. Lakersima je ovo drugi poraz u novoj sezoni, opet ne izgledaju homogeno kao momčad i prema svemu sudeći, ne gine im mrtva trka za play-off.

U drugoj utakmici Milwaukee Bucksi pobijedili su Philadelphiju (90-88). Antetokounmpo je zabio 21 uz 13 skokova i osam asistencija za pobjednike, a kod Phile je sjajan bio Harden s 31 košem, osam skokova i devet asistencija.



