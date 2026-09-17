U posljednjih pet nastupa 39-godišnji Argentinac postigao je četiri gola, a zanimljivo da je sva četiri dao glavom
Magični Lionel Messi svoj Miami odveo do još jednog trofeja
Nogometaši Inter Miamija osvojili su Campeones kup nakon što su pred svojim navijačima svladali meksičkog prvaka Cruz Azul s 2-0 uz pogodak i asistenciju 39-godišnjeg Argentinca Lionela Messija.
Inter Miami je poveo u 24. minuti kada je nakon ubačaja Luisa Suareza mrežu suparnika zatresao upravo Messi udarcem glavom. Bio je to njegov jubilarni stoti pogodak u dresu kluba s Floride u svim natjecanjima, u 115. nastupu. I svoj prvi pogodak po dolasku u Inter Miami zabio je upravo ovom meksičkom klubu.
Dvoboj je odlučen u 81. minuti, a tada je, nakon što je Messi izveo korner, za 2-0 pogodio Brazilac Casemiro.
- Nevjerojatno je što Messi radi na nogometnim terenima. Nitko ne zna koliko će još to trajati i zato moramo uživati u svakom od tih trenutaka. On je bio i ostao najbolji - rekao je nakon susreta Casemiro.
U posljednjih pet nastupa Messi je postigao četiri gola, a zanimljivo da je sva četiri dao glavom. Osvojio je četvrti trofej po dolasku u Inter Miami. Campeones kup je utakmica u kojoj se za trofej bore pobjednik MLS-a i aktualni meksički nogometni prvak.
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