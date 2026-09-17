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NOGOMETNI ČAROBNJAK

Magični Lionel Messi svoj Miami odveo do još jednog trofeja

Piše HINA,
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Magični Lionel Messi svoj Miami odveo do još jednog trofeja
Foto: Jim Rassol
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U posljednjih pet nastupa 39-godišnji Argentinac postigao je četiri gola, a zanimljivo da je sva četiri dao glavom

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Nogometaši Inter Miamija osvojili su Campeones kup nakon što su pred svojim navijačima svladali meksičkog prvaka Cruz Azul s 2-0 uz pogodak i asistenciju 39-godišnjeg Argentinca Lionela Messija.

Inter Miami je poveo u 24. minuti kada je nakon ubačaja Luisa Suareza mrežu suparnika zatresao upravo Messi udarcem glavom. Bio je to njegov jubilarni stoti pogodak u dresu kluba s Floride u svim natjecanjima, u 115. nastupu. I svoj prvi pogodak po dolasku u Inter Miami zabio je upravo ovom meksičkom klubu.

Dvoboj je odlučen u 81. minuti, a tada je, nakon što je Messi izveo korner, za 2-0 pogodio Brazilac Casemiro.

- Nevjerojatno je što Messi radi na nogometnim terenima. Nitko ne zna koliko će još to trajati i zato moramo uživati u svakom od tih trenutaka. On je bio i ostao najbolji - rekao je nakon susreta Casemiro.

U posljednjih pet nastupa Messi je postigao četiri gola, a zanimljivo da je sva četiri dao glavom. Osvojio je četvrti trofej po dolasku u Inter Miami. Campeones kup je utakmica u kojoj se za trofej bore pobjednik MLS-a i aktualni meksički nogometni prvak.

MLS: Inter Miami CF at Chicago Fire FC
Foto: Talia Sprague

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