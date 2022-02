U prvoj utakmici 22. kola njemačkog prvenstva u petak Leipzig je kod kuće uvjerljivo svladao Köln 3-1, a prvo ime susreta bio je bivši igrač Dinama Dani Olmo (23) koji je odigrao čudesnu utakmicu.

Leipzig je poveo u 25. minuti sjajnim golom Christophera Nkunkua iz slobodnjaka. On i Olmo raspravljali su tko će izvesti slobodnjak koji je bio u opasnoj zoni, francuski nogometaš je 'pobijedio', uzeo loptu, namjestio ju i sjajno pogodio za 1-0.

Leipzig je dominirao cijelu utakmicu. Pitanje pobjednika nije bilo upitno, ali bilo je samo pitanje koliko golova će završiti u mreži gostujuće momčadi. Olmo je igrao sjajno cijeli susret, a isplatilo mu se u 54. minuti. Primio je loptu na sredini, povukao ju do 20 metara od gola i lijepim prizemnim udarcem pogodio donji lijevi kut.

Tri minute kasnije asistirao je Angelinu za 3-0. Bila je to njegova večer, uživao je s loptom u nogama, svaki dodir bio bi nova čarolija i vidjelo se koliko je željan i gladan nogometa. Cijela ova sezona prožeta je ozljedama, više je bio na terapijama nego na terenu, odigrao je tek osam utakmica, no konačno se vratio i zasjao. Upravo zbog svih tih problema ovo mu je tek prvi gol u sezoni. Ne vrijedi bez razloga 50 milijuna eura i već neko vrijeme magnetom privlači najveće europske klubove. No, Leipzig ga ne pušta.

Gosti su poraz ublažili u sudačkom produžetku golom Tima Lemperlea.

Golove pogledajte OVDJE.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol opet je bio na visokoj razini, neprijelazan i čvrst u duelima, ali doduše, nije baš ni imao puno posla obzirom na dominaciju njegove momčadi.

Leipzig je skočio na četvrto mjesto ljestvice sa 34 boda, a Koeln je ostao na sedmom mjestu sa 32 boda.

Vodeći je minhenski Bayern München koji u subotu igra protiv Bochuma.