U derbi utakmici koja bi lako mogla odlučivati o plasmanu uoči doigravanja za prvaka Hrvatske, Split je na Gripama pobijedio Cibonu 77-73 i na prvenstvenoj ljestvici stigao na korak zaostatka za zagrebačkom momčadi. Par kola prije kraja regularnog dijela sezone prvi je Zadar s omjerom 25-4, druga Cibona ima 24-6, a treći Split 23-5 i do doigravanja svi mogu uzeti prvu poziciju.

Odmah u startu utakmice vidjelo se da će to biti rovovska bitka od prve do zadnje minute. Dojam s tribina je bio da je Split imao više od igre, ali Cibona je od starta uzimala više ničijih lopti i držala se u rezultatskom egalu, zahvaljujući prije svih raspoloženom Krešimiru Radovčiću koji je u prvoj četvrtini zabio tri trice. Jednako efikasan s devet koševa bio je s druge strane Marko Luković, pa se na prvi odmor otišlo s prednošću domaće momčadi od tri koša.

Do prve osjetnije prednosti došli su žuti polovinom druge četvrtine, iskoristili su loš šut i promašaje za tricu Gnjidića, Novačića i Nakića i serijom 9-2 stigli do deset koševa prednosti, koju su održavali do kraja prvog poluvremena, na koje se otišlo polaganjem Roka Ukića za 43-34. Pokušavao je trener gostujuće momčadi Vladimir Jovanović u ovom razdoblju igre napraviti pritisak na loptu, ali žuti su taj pritisak lako rješavali jer su u to su vrijeme na parketu bili Ukić, Babić, Marčinković i Luković, četvorica igrača od kojih svaki po potrebi može prevesti loptu u prednje polje.

U drugom poluvremenu Cibona je ušla s puno više energije i agresivnosti i već do 25. minute poništila prednost domaće momčadi. Svakako vrijedi notirati i jednu spornu situaciju u kojoj su suci prekršaj Roka Prkačina u napadu vidjeli kao koš i dodatno slobodno bacanje, i to u seriji Cibone 0-9 kojom su stigli do poravnanja 45-45. U egalu se Cibona držala do kraja treće četvrtine koja je završila prednošću Splita 57-55. Tim vrjednije po gostujuću momčad kad se notira kako su u navedenom razdoblju stizanja prednosti Splita na parketu bila tri njihova mlada igrača, Prkačin, Gnjidić i Nakić, koje je predvodio efikasni centar Planinić sa 17 koševa.

U zadnjoj četvrtini igralo se koš za koš, niti jedna momčad nije se uspijevala odvojiti na značajniju prednost do polovine četvrtine, kada se Splićani serijom 15-3 s pet uzastopnih trica, jednom Perkovića te po dvije Lukovića i Đokovića, slomili otpor žilavih gostiju. U preostale tri minute do kraja utakmice Cibona je ipak uspjela unijeti dosta nemira kod domaće momčadi, tricom Novačića stigli su 18 sekundi prije kraja i na 76-73, no Marko Luković bio je precizan s linije slobodnih bacanja, a Gnjidićeva trica bila je daleko do obruča, pa je Split na koncu ipak slavio 77-73.