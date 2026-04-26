Obavijesti

Sport

Komentari 2
PROBLEMI ZA MESZAROSA

Magyar: Gazda Osijeka bježi u Dubai, iznosi milijarde iz zemlje

Piše 24sata,
Osijek: Sve?ana primopredaja vlasništva NK Osijek ma?arskom investitoru | Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Također sam obaviješten da je nekoliko obitelji oligarha već napustilo zemlju i da se očekuje da će obitelj Mészáros u narednim danima otputovati u Dubai, napisao je Peter Magyar

Nakon pobjede njegove stranke Tisza, budući mađarski premijer Péter Magyar iznio je dramatične optužbe na račun bliskih suradnika Viktora Orbána. U središtu njegove objave našao se i Lőrinc Mészáros, najbogatiji Mađar, Orbánov prijatelj iz djetinjstva i gazda NK Osijeka, za kojeg Magyar tvrdi da s obitelji panično priprema bijeg u Dubai.

Prema Magyarovim tvrdnjama, u tijeku je koordinirani napor Orbánovih oligarha da iznesu milijarde iz zemlje prije službene tranzicije vlasti. Navodno se deseci milijardi forinti užurbano prebacuju u inozemstvo, a kao sigurne luke spominju se Ujedinjeni Arapski Emirati, Sjedinjene Američke Države i Urugvaj. Za prijenos gotovine i drugih vrijednosti navodno se koriste i privatni zrakoplovi.

"Pozivam odgovorne domaće i međunarodne investitore da se suzdrže od stjecanja imovine povezane s mafijom; u suprotnom, mogli bi se naći pred Nacionalnim uredom za povrat i zaštitu imovine", poručio je Magyar.

Poseban naglasak stavljen je na Lőrinca Mészárosa, bivšeg plinskog instalatera koji je tijekom vladavine Orbána postao najbogatiji čovjek u Mađarskoj. Magyar tvrdi da se njegova obitelj sprema za odlazak.

"Također sam obaviješten da je nekoliko obitelji oligarha već napustilo zemlju i da se očekuje da će obitelj Mészáros u narednim danima otputovati u Dubai. Prema izvješćima, nekoliko utjecajnih obitelji oligarha već je povuklo svoju djecu iz škole i organiziraju pouzdano sigurnosno osoblje za njihov odlazak", napisao je Magyar.

Budući premijer pozvao je nadležne institucije da hitno djeluju. Tvrdi da je Nacionalna porezna i carinska uprava (NAV) već suspendirala nekoliko sumnjivih transakcija nakon što su banke aktivirale alarme zbog sumnje na pranje novca. Magyar je javno pozvao glavnog državnog odvjetnika i šefove policije i porezne uprave da spriječe bijeg odgovornih.

​- Pritvorite kriminalce koji su mađarskom narodu nanijeli štetu od tisuća milijardi forinti i ne dopustite da pobjegnu - prije formiranja TISZA-ine vlade - u zemlje iz kojih izručenje trenutno nije moguće.

Ove optužbe otvaraju i pitanje budućnosti kluba iz Gradskog vrta. Mészárosevo bogatstvo i ulaganja, uključujući i ona u NK Osijek, usko su povezana s poslovima financiranim iz mađarskog proračuna. Mađarski mediji nagađaju da bi, u slučaju zamrzavanja imovine, klub ostao bez najmanje sedam do osam milijuna eura godišnje, što bi moglo dovesti do ozbiljnih financijskih problema. Sam Mészáros jednom je prilikom izjavio: "Za moj financijski uspjeh zaslužni su Bog, sreća i Viktor Orbán". Iz Mészáros Grupe su poručili da, neovisno o političkom okruženju, ostaju ključni igrač u mađarskom gospodarstvu.

*uz korištenje AI-a

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026