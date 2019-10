Mahali albanskim zastavama, srpski navijači uletjeli u teren

Trebala je to biti pripremna utakmica u odigrana prijateljskom tonu, ali sve se pretvorilo u pravi kaos. Nogometaši Vojvodine gostovali su u Italiji kod talijanske Brescije, no utakmica je prekinuta u 50. minuti nakon pravog kaosa kada su u teren uletjeli navijači srpskog kluba.

Sve je počelo u mirnom tonu nakon što su igrači obje na teren izašli s majicama na kojim je pisao 'Mihajlović 11' i 'Forza Siniša', kako bi pružili podršku srpskom treneru koji boluje od leukemije. I to je zapravo bilo jedino što je vrijedno pohvale.

Talijani su već nakon 12 minuta vodili 2-0, a nedugo nakon toga trener Vojvodine Nenad Lalatović nije se slagao s odlukama glavnog suca te je žestoko prigovarao. Amabile Daniel ga je upozorio nekoliko puta, ali kada je vidio da srpski trener nastavlja po starome, dao mu je crveni karton i poslao ga na tribine.

Lalatović se nikako nije htio složiti s tom odlukom, pa se vodio onom starom, 'ako ja ne smijem bit u terenu, e pa neće ni moji igrači'. Odveo je svoje nogometaše u svlačionicu, ali nakon pet minuta se smekšao i vratio ih je na teren, a on je zasjeo na tribine odakle je pratio nastavak.

No taj nastavak je trajao samo pet minuta jer su u 50. minuti nepoznati navijači, najvjerojatnije Albanci, mahali albanskim zastavama. No problem se stvorio kada su ih vidjeli navijači Vojvodine koji su odmah uletjeli u teren i opet prekinuli utakmicu. Na svu sreću, do većih incidenata nije došlo i opet se moglo nastaviti s utakmicom, no eto novih problema. Zvijezda Brescije Mario Balotelli odbila je igrati te glavni sudac nije imao izbora te je po četvrti put prekinuo utakmicu i odveo igrače u svlačionicu.

Trebala je to biti prijateljska utakmica, ali zapravo se sve pretvorilo u kaos. Rezultat je ostao 2-1 za Talijane, ali to je u ovome trenutku i najmanje važno....