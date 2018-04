Mahatma Gandhi, John Lennon i Pikachu brazilski su igrači...

Jako je teško istaknuti se kao nogometaš u Brazilu, a pogotovo ostvariti unosan transfer u Europu. Srećom, neki su primijetili kako dobro odabrano, upadljivo ime može značiti puno.

- Kroz godine, ljudi su poznati po svojim imenima i nadimcima - rekao je Alex Bellos, autor knjige Futebol, the Brazilian Way of Life - Prepoznata su kao šarmantna i Brazilci su poprilično ponosni na to, kao što se može vidjeti na primjeru nogometne reprezentacije.

Pored Peléa, Kakáe i Hulka, pojavila su se još neka zanimljiva imena u brazilskim ligama. Na primjer, Lynneeker Nakamuta Paes de Albuquerque, mladi napadač japanskog podrijetla.

Ovdje možete vidjeti pažljivo odabranu jedanaestorku čudnih Brazilskih imena:

Foto: Telegraph.co.uk

Marcos Bambam

Umjesto dosadnog imena Marcos Antonio Simao Pereira, ovaj napadač odlučio je posuditi ime jednog od likova iz Obitelji Kremenko. Teško se probijao u Brazilskom nogometu pa je ovaj 22-godišnjak 2013. godine otišao u Grčku gdje je zaigrao za Ergotelis i Apollon Smirnis. Možda bi bolje prošao da je umjesto Bambam uzeo ime Fred.

Pikachu

Glaybson Yago Souza Lisboa, poznatiji kao Yago Pikachu, očito je veliki fan svevremenih Pokemona. Ovaj Brazilac postigao je 40 golova u protekle tri sezone za Paysandu.

John Lennon

Neki obožavatelji Brazilskog kluba Botafogo i slavnih Beatlesa vole misliti kako se na naslovnici albuma Johna Lennona iz 1974. Walls and Bridges nalazi dres njihovog kluba, nakon što je kroz svoje posjete Rio de Jaineru i sam postao obožavatelj. Mladi Brazilac John Lennon Silva Santos 2012. godine prešao je u Botafogo, gdje je igrao uz Billa, Pimpãoa i Jóbsona. Pritisak mu je možda presudio te je 2013. vraćen na posudbu u Atlético Goianiense.

Ben-Hur

Veznjak Ben-Hur Moreira Peres u svojoj je karijeri zaigrao za čak 12 klubova. Unatoč herojskom imenu, malo je dokaza koji sugeriraju da je ostavio trag u klubovima poput União São Joãoa, Novo Hamburgoa ili Trindade Atlético Clubea.

Argelico F*cks

Argelico F*cks, poznatiji kao Argel, nije sam birao svoje prezime. Svijetla točka njegove karijere bio je transfer u Benficu 2001. godine, gdje je osvojio i naslov prvaka Primeira lige. Nakon što je okončao svoju karijeru u Kini 2007. godine, Argel je vodio čak 18 klubova u sedam godina.

Rafael Scheidt

Ovaj, na temelju imena, jedini logičan partner Argelu, prešao je 1999. godine u Celtic za skoro 5,5 milijuna eura za vrijeme Johna Barnesa. Navodno je bio plaćen gotovo 23 000 eura tjedno. Zbog brojnih ozljeda, Scheidt je odigrao samo 90 minuta za prvu momčad, a onda je Barnesa na mjestu trenera zamijenio Martin O'Neill, koji je jednom prilikom poručio Brazilcu:

- Volim igrače koji nisu poput tebe. Volim igrače koji igraju dobro.

Celtic je tada odlučio smanjiti troškove, što je loše završilo za Brazilca, koji je tek po povratku s posudbe morao napustiti klub.

Marlon Brandão

Unatoč ambicioznom imenu, njegova karijera nije bila tako uspješna kao ona njegovog imenjaka, iako je većinu proveo u velikim klubovima portugalske lige. Uz njega, tu je i još jedan Mario ''Marlon'' Brandão, koji je zadnji puta viđen u drugoj hongkonškoj ligi.

Mahatma Gandhi

Brazilski veznjak Mahatma Gandhi Heberpio Mattos Pires, ili jednostavnije Mahatma Gandhi, sudeći prema Wikipediji je 'kako se ne bi miješao s Mohandasom K. Gandhijem, nenasilni praktikant'. Atletico Goianiense iz Serije B bio je pun pogodak za Gandhija, koji je potpisao 2011. Tamo je zaigrao uz Johna Lennona i Carlosa Adriana de Souza Cruza, poznatijeg kao Michael Jackson.

Creedence Clearwater Couto

- Ljudi često misle da mi je to nadimak, ali nije. To je moje pravo ime, koji stoji i na rodnom listu. Teško je za napisati, a još teže Brazilcima za pročitati, pa me često znaju zvati Paulista, jer je jednostavnije. Mnogi mladi danas nisu niti čuli za ovu grupu, pa često moram ponavljati svoje ime više puta. Jedina stvar zbog koje mi je žao je to što sam ljudima bio zanimljiviji zbog imena, nego zbog svojih nogometnih kvaliteta.

Na imenu može zahvaliti svom ocu Aflantiu, velikom obožavatelju rock benda Creedence Clearwater Revival.

Mosquito

Jedan od najobećavajućijih talenata ove izmišljene jedanaestorke je Thiago Rodrigues da Silva, za prijatelje Mosquito. On je izazvao zanimanje velikih klubova poput Manchester Uniteda i Juventusa.

Ovaj 19-godišnjak trenutačno igra za Vasco de Gamu, ali vrlo vjerojatno će ubrzo preseliti u Europu.

Claudio Pitbull

On je upravo ono što mu ime sugerira - zdepast, ali agresivan napadač, koji je 2005. godine ostvario transfer u Porto, ali samo kako bi bio poslan na brojne posudbe...

Ovaj 33-godišnjak trenutno je u potrazi za novim klubom.