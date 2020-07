LeBron najskupljem u povijesti: Hej, imaš 5 dolara za posuditi?

<p><strong>Patrick Mahomes </strong>(24) riješio je pitanje svoje budućnosti, najbolji quarterback NFL lige ostaje u Kansas City Chiefsima, osvajačima Super Bowla.</p><p>Najveća zvijezda NFL lige pristala je na produljenje ugovora s aktualnim prvacima, a Mahomes će Chiefsima ostati vjeran do 2031. godine! Da, lider Chiefsa potpisao je <strong>desetogodišnji ugovor vrijedan 450 milijuna dolara</strong>, no ta brojka može dosegnuti i nevjerojatnih 503 milijuna dolara.</p><p>Patrick Mahomes tako je postao najplaćeniji sportaš u povijesti, na čemu mu je odmah čestitao i<strong> LeBron James</strong>, pa ga na društvenim mrežama upitao:</p><p>- Imaš za posuditi pet dolara?</p><p>Naravno, sve uz brojne ‘smajliće’. Patrick Mahomes u draftiran je još 2017. godine, no te sezone odigrao je samo jednu utakmicu. Chiesfi su ga pametno ‘školovali’, cijelo vrijeme vjerovali kako će u njemu dobiti dugogodišnje ‘lice franšize’.</p><p>Najveći ugovor u povijesti sporta do sada je držao bejzbolaš<strong> Mike Trout</strong> koji je za 12-godišnju vjernost Los Angeles Angelsima dobio 426,5 milijuna dolara.</p><p>No, Patrick Mahomes svojim je ugovorom probio sve granice, mladi će quarterback i u slučaju ozljede dobiti čak 140 milijuna dolara.</p><p>Ovim poslom mogu biti zadovoljni i Chiefsi, a naravno i Mahomes. Ugovor ponajboljeg igrača lige nije vezan uz potencijalno povećanje ‘salary capa’, o kojem se u SAD-u priča već mjesecima. No, i ta je priča odgođena zbog korona virusa.</p><p>Najveći dio ugovora Mahomes će inkasirati <strong>2027. godine</strong> kada će ga Chiefsi platiti 59,9 milijuna dolara, no tko zna koliki će se ‘salary cap’ kroz sedam godina.</p><p>- Čestitke Mahomesu na desetogodišnjem produljenju ugovora vrijednom i do 503 milijuna dolara. On je sportaš u povijesti vrijedan pola milijarde dolara, izjavio je <strong>Leigh Steinberg</strong>, Mahomesov službeni agent.</p>