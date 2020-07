Bolesno velika lova! Mahomes postao najplaćeniji sportaš ikad

Quarterback Patrick Mahomes (24) i NFL momčad Kansas City Chiefs potpisali su desetogodišnji 450 milijuna dolara vrijedan ugovor do 2031., a ima i jamstvo u slučaju ozljede vrijedno 140 milijuna dolara

<p>Čestitke <strong>Patricku Mahomesu</strong> (24) jer je pristao na desetogodišnje produljenje ugovora vrijedno i do 503 milijuna dolara. On je prvi pola milijarde vrijedan sportaš u povijesti, izjavio je Leigh Steinberg, Mahomesov agent.</p><p>Za prve tri godine ugovora dobit će 63 milijuna dolara odmah po potpisivanju, a 103.5 milijuna do ožujka 2021., <a href="https://www.espn.com/nfl/story/_/id/29418825/sources-chiefs-patrick-mahomes-agree-10-year-extension" target="_blank">prenosi ESPN</a>. To je najbogatiji ugovor u povijesti sjevernoameričkog momčadskog sporta i obuhvaća i jamstvo u slučaju ozljede vrijedno 140 milijuna dolara.</p><p>Mahomes je bio najbolji igrač NFL-a 2018. i u toj svojoj prvoj sezoni odveo je Chiefse do prvog naslova u 50 godina prošle sezone.</p><p>Mahomes je u 2020. ušao u zadnju godinu svog rookie ugovora vrijednog 2.8 milijuna dolara s opcijom produljenja na pet godina za 24.8 milijuna dolara 2021. Chiefsi su sada dodali desetogodišnje produljenje njegovom ugovoru na ukupno 12 sezona u Kansas Cityju.</p><p>U tih 12 sezona on će zaraditi ukupno 477.6 milijuna dolara čime će premašiti 12-godišnji 426.5 milijuna vrijedan ugovor kojeg su u baseballu <strong>LA Angelsi</strong> potpisali s <strong>Mikeom Troutom</strong> (28) u ožujku 2019.</p>