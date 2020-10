Majer: Nismo odigrali najbolje. Pobjeda WAC-a ide nam u korist

Da smo možda bili malo pokretniji, moglo je biti drugačije. Bod je stvarno realan u ovom trenutku, rekao je Mislav Oršić nakon remija u Moskvi i dodao: "Vidjeli smo da možemo na ovom nivou"

<p>Prije svega, danas smo igrali za našeg Slavena Zambatu koji je, nažalost, preminuo. Što se tiče boda, mislim da možemo biti zadovoljni. CSKA je dobra momčad, voli igrati, rekao je <strong>Lovro Majer</strong> nakon Dinamova remija u Moskvi (0-0) u drugom kolu grupne faze Europske lige.</p><p>U utakmici s puno tempa obje su momčadi imali nekoliko odličnih prilika, domaćin je bio opasniji i zahvaljujući Dominiku Livakoviću Dinamo nije primio gol i u trećoj utakmici u osam dana.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamova posveta za Zambatu</b></p><p>- Mi možda nismo odigrali najbolje, kako znamo, ali je bod dobar. Da smo bili malo mirniji u većem dijelu utakmice, moglo je to puno bolje proći - dodao je Majer.</p><p>Wolfsberger je u drugoj utakmici skupine K iznenadio Feyenoord pobjedom 4-1 i u idućem kolu već za tjedan dana stiže na Maksimir.</p><p>- To je definitivno iznenađenje. Ali mislim da to nama čak ide u neku korist. Možda bi remi bio bolji, ali sad igramo doma s njima, idemo dati sve od sebe i vjerujemo u tri boda, da se napokon dignemo - zaključio je Majer.</p><p><strong>Mislav Oršić</strong> imao je šansu na samom početku utakmice, ali nije ušla.</p><p>- Bila je teška utakmica, stvarno. Bilo je puno tempa, igralo se gore-dolje, s obje strane. Da smo možda u nekim situacijama bili malo pokretniji, moglo je biti drugačije. Ali oni su isto imali stvarno puno šansi, udaraca, tako da je bod stvarno realan u ovom trenutku - rekao je hrvatski reprezentativac pa prokomentirao uspjeh Austrijanaca koji su vodeći u skupini:</p><p>- Kao i svaka utakmica, bit će teško. Moramo se pripremiti, vidjeli smo da možemo igrati na ovom nivou. Treba nastaviti dalje, pripremiti se dobro za tu utakmicu i nadati se najboljem.</p><p><strong>POGLEDAJTE REAKCIJE IZ MOSKVE:</strong></p>