Majer: Očekivao sam onu petu Petkovića, uživam igrati s njim. Slobodnjake vježbam redovito

Sve je izgledalo super. Dobro sam se osjećao cijelu utakmicu, a golovi samo moju predstavu dižu na veću razinu. Ali bez obzira na postignute golove baš sam se dobro osjećao na terenu. Lijepo mi je u reprezentaciji, kužimo se, imam kvalitetne suigrače i baš uživam ovdje, kaže nam Lovro Majer (26).

Pokretanje videa... 01:24 Pripreme vatrenih za Euro | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Junak u pobjedi "vatrenih" nad Sjevernom Makedonijom (3-0) pružio je možda i ponajbolju partiju u hrvatskom dresu, Majer je Makedoncima "isporučio" dva komada. Priznajemo, bio je užitak gledati predstavu hrvatske "sedmice", opći je dojam kako i Majer u reprezentaciji baš uživa na terenu...

- Istina, osjećam se tako. Da ponovim, dobro se osjećam i u Wolfsburgu, ali ne možemo pobjeći od činjenice kako tu igram s kvalitetnijim igračima. Nogomet je momčadski sport, a u Wolfsburgu smo imali jako tešku sezonu. A kad momčad nema rezultate, teško onda može iskočiti neki pojedinac. Napredovao sam u Bundesligi, to se pokazuje i sada - kaže Lovro Majer, pa nastavlja:

Rijeka: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Sjeverne Makedonije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Gol iz "slobodnjaka"? Možda sam ih u profesionalnoj karijeri zabio pet, tako nešto otprilike. Ali drag mi je, još je za reprezentaciju. Bilo bi ljepše da ga zabijem u nekoj važnijoj utakmici, ali sve su ovo pripreme za Europsko prvenstvo. Suigrači i treneri odlučuju da izvodim prekide, često ih vježbam poslije treninga, drago mi je da na kraju moji prekidi pomažu momčadi.

'Izbornik odlučuje tko mu je kad najpotrebniji'

Svojom ste partijom natjerali Zlatka Dalića na "slatke brige"?

- Ne volim komentirati takve stvari, pa kroz medije ili neke komentare pričati o tome trebam li igrati ili ne. Osjećam se super, dajem sve od sebe, uživam na terenu, igram svoj nogomet. A izbornik će odlučiti tko mu je najpotrebniji i najspremniji, tko mu kada treba ovisno o suparniku i samoj utakmici. Imam samopouzdanja, zdrav sam, uživam u nogometu i radim ono što volim.

Sad slijedi Portugal...

- Portugal je kao neka simulacija Španjolske, možda su još i malo zeznutiji. Okomitiji su i konkretniji, dok Španjolci više vole kontrolirati utakmicu pa tako doći do nekih situacija za golove. I bit će to teža utakmica nego protiv Sjeverne Makedonije. Opet, to su prijateljske utakmice, ne treba se tu zamarati rezultatom, kako god prođe taj dvoboj, najbitniji je Euro. Važno je da svi ostanemo zdravi, da se nitko ne ozlijedi.

Rijeka: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Sjeverne Makedonije | Foto: Pixsell/MB Media

Hrvatska se na Euru nalazi u "grupi smrti".

- Da, to nije pretjeran naziv, već realnost. Možemo ju nazvati "grupa smrti" ili najteža skupina na Euru, kako god. Mi smo na puno zadnjih natjecanja imali dobre rezultate, nešto će se nas pitati i u Njemačkoj. Neće nam biti lako, idemo kao svaki put utakmicu po utakmicu, vjerujem u dobar rezultat i ovoga puta.

I za kraj, jeste li očekivali onu petu Petkovića kod drugog gola?

- Ma da, znao sam da će mi ostaviti loptu petom, očekivao sam to. Petković je valjda do sad imao sto takvih asistencija, još sam mu vikao da mu dolazim iza leđa, znao sam da će me proigrati. To je njegov nogomet, zbog toga uživam igrati s Petkovićem - završio je Majer.