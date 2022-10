Majer otkrio detalje o susretu s idolom: Messijev dres nije imao miris. Čovjek se nije oznojio...

U prvoj epizodi serijala "Vatreni kod Knjaza", HRT-ov voditelj gostovao je u Rennesu kod Lovre Majera, koji mu je otkrio neke zanimljivost iz privatnog života, ali i neke sa zelenih travnjaka.

- Imao sam taj stav da ne želim ići u Francusku. Ali onda mi je jedan prijatelj pokazao analizu... da stvaraju puno prilika, puno je šansi, napadački nogomet... sve što meni ide u prilog. Nisam razmišljao je li to blizu Pariza, je li to zanimljiv grad. Cilj mi je bio doći igrati... - otkrio je hrvatski reprezentativac.

O utakmici protiv PSG-a i srazu s Messijem i Mbappéom kaže...

- Ni jedan ni drugi me nisu impresionirali, ali ne možeš suditi po toj utakmici. Jesu li me uštipnuli? Nisu, fini su to igrači... Poslije utakmice sam se zamijenio s Messijem za dres, nije imao nikakav miris. Uvijek pomirišem dres, čovjek se nije oznojio! On je uzeo moj. Možda je imao malo više znoja jer sam se više morao pomučiti - kazao je Majer pa otkrio čije još dresove ima:

Foto: STEPHANE MAHE

- Imam Messijev dres, Modrićev, njegov odlično miriši, Mbappéov, Benzemin... Tako da stvarno mislim da imam jednu lijepu kolekciju...

Kao najveći problem u sveučilišnom gradu od 260.000 stanovnika i 50-ak tisuća studenata ističe problem pronalaska kuće ili stana, a tvrdi da ga nije previše promijenio.

- Nije me puno promijenio. Više sam se osamostalio. Nemaš toliko prijatelja. Najbolje što sam naučio je francuski. Mislim da sam ga naučio dosta dobro pričati.

Najdraže doba dana mu je jutro jer, najdraža životinja mačka, najdraži kućanski posao kuhanje, a najmrži - peglanje. Iz Hrvatske mu fali...

- Dobra kava, dobar espresso. Dođe mi da pojedem ćevape i sarmu.

Majer je također otkrio da mu je najdraža utakmica u karijeri debi za 'vatrene' protiv Malte, da mu je najdraži igrač Kevin De Bruyne, a za utakmicu se priprema uz taktove Colonije.

- Opasan i maštovit - opisao se Majer u dvije riječi.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Skupina na Svjetskom prvenstvu?

- Ni s jednom ekipom neće biti lagano, Dobit ćemo Maroko 2-0, Kanada je nepoznanica, zabit ću gol, 2-1 ćemo dobiti. Belgija je jedan od favorita, a ako budemo pravi možemo napraviti dobar rezultat. Isto ćemo dobiti 2-1, a zabit će Modrić i Perišić.



