<p>Očekujem da ćemo pobijediti sve utakmice do kraja kvalifikacijskog ciklusa. Situacija je vrlo jednostavna, nimalo lagana, ali jednostavna, a govori da to moramo kako bismo se plasirali na Europsko prvenstvo. Na žalost, ni u tom slučaju ne ovisimo isključivo o sebi samima, ali s četiri pobjede će naši izgledi biti puno veći, kazao je<strong> Igor Bišćan</strong> uoči nova dva izazova za njegovu U-21 reprezentaciju protiv San Marina u Zagrebu u četvrtak, odnosno Grčke u Patrasu 13. listopada.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bišćan objavljuje popis</strong></p><p>Bez Bišćana, koji je bio zaražen korona virusom, na klupi reprezentacija je proteklom ciklusu razbila Grčku 5-0, ali uzela samo bod u Češkoj (0-0) zbog kojeg je ostala u nezavidnoj poziciji s pet bodova manje od Čega (uz utakmicu manje) te tri od Grka.</p><p>- Bilo je specifično i čudno, nije mi to baš najbolje sjelo jer sam se radovao utakmicama - referirao se izbornik na period izolacije.</p><p>- Dečki su sve super odradili, odigrali su jako dobru utakmicu protiv Grčke i ozbiljnu, tvrdu utakmicu protiv Češke. Najvažnije je da smo poslije te dvije utakmice ostali u utrci za plasman na Euro, što znači da su ciljevi bili ostvareni.</p><p>Protiv San Marina tri boda ne bi trebala biti ni najmanje upitna.</p><p>- Velika je razlika u kvaliteti momčadi San Marina u odnosu na reprezentacije Grčke ili Škotske. Taktička priprema utakmice neće biti toliko bitna, koliko psihološka. Dobra stvar je to što u utakmici protiv San Marina možemo kalkulirati po pitanju minutaže, odmora i rekuperacije nekih igrača koji su došli iz svojih klubova u kojima su neki bili opterećeni više, a neki manje. To nam daje mogućnost da se na najbolji mogući način pripremimo i, što je moguće, svježiji dočekamo utakmicu s Grčkom. Slično će biti i uoči sljedećih akcija kada budemo igrali protiv Škotske i Litve. Pritom se iskreno nadam da će nam ta posljednja utakmica protiv Litve biti presudna - ponadao se Bišćan uz pogled prema Grčkoj.</p><p>- Mislim da će iz te utakmice puno veću pouku izvući Grci, njihov uvjerljiv poraz i naša izražena dominacija više će poslužiti momčadi koja je tu utakmicu izgubila. Nama je jako bitno da nas ta utakmica u kontekstu igre i rezultata ne prevari, ne smijemo se opustiti jer nas to može skupo koštati. Moramo, dakle, zaboraviti rezultat i način na koji smo došli do njega. Naravno da smo svjesni naše kvalitete, dečki su osjetili da smo bolji od Grčke, ali pristup kakav smo imali u prvoj utakmici bit će neophodan da opet budemo pravi. Uspijemo li u tome, opet ćemo biti bliže pobjedi.</p><p>Jedan od onih čije je mjesto u reprezentaciji neupitno nakon odličnih igara za Dinamo jest <strong>Lovro Majer.</strong></p><p>- Mislim da sam u jako dobrom fizičkom stanju, osjećam se bolje nego ikad. Kad je u pitanju rasplet kvalifikacija, uvjeren sam da smo kvalitetniji od svih protivnika u skupini. Našom krivicom zakomplicirali smo si situaciju, ali uvjeren sam da možemo slaviti u sve četiri utakmice. Pritom ništa ne želim preuveličavati, jednostavno smatram da smo bolji od svih suparnika. Međutim, u svim utakmicama do kraja kvalifikacijskog ciklusa moramo biti momčad kao što smo bili protiv Grčke u Varaždinu. Neće biti jednostavno, ali mislim da ćemo se na kraju kvalificirati na Euro - rekao je Majer.</p><p>- Objektivno gledajući, San Marino je puno slabija momčad od Grčke, ali meni osobno nema prevelike razlike u pripremi za te dvije utakmice. Uvjeti za trening su jako dobri, radujemo se utakmici i to je to. Ne smijemo podcijeniti San Marino, a za Grčku se moramo jako dobro pripremiti. Ponavljam, moramo biti momčad, samo u tom slučaju možemo ostvariti željeni cilj.</p><h2>Popis igrača:</h2>