Majstor bi NBA igrao na dva kruzera: Prije bih sve testirao

Jay Williams je bivši NBA igrač. Godinu dana u Bullsima. Onda mu je prometna nezgoda, pad s motora, okončala karijeru. Postao je ESPN-ov komentator. Jezik dugačak, stavovi neuobičajeni... Ljudi ga vole čuti.

Williams je u eter servirao i dosad najgl... Najoriginalniju ideju za nastavak NBA sezone bez obzira na COVID-19 i pandemiju:

- Uzmemo lijepo jedan kruzer za Istočnu konferenciju, a na drugi potrpamo sve iz Zapadne konferencije. Ima mjesta pa neka igrači uzmu obitelji. Žene, djecu, djevojke... I neka se igra.

Na poglede ostalih u studiju 'Jesi li ti, majstore, normalan?' Williams je odmah pokazao da: nije.

- Što me gledate? Pa sve bi prije testirali, normalno. Nema pristajanja dok ne završi sezona. Znate vi koliko su ti brodovi, ti kruzeri veliki... Stanu tamo svi. I pravi NBA teren isto stane. A onda završnica na posebnom, 'finalnom kruzeru' - rekao je Williams.

'Hear me out.....what if they had the NBA Playoffs on....wait for it...cruise ships!' - Jay Williams https://t.co/C5Ejn5ixpF