Majstor je majstor: Perišić uoči Lige nacija rastura u balotanju

Perišić je kao dijete mnogo vremena provodio uz balotaške terene te odgledao velik broj utakmica, zajedno s ocem Antom. Stoga, postoji šansa da se posveti balotanju nakon nogometne karijere

<p><strong>Ivan Perišić</strong> u srijedu se priključuje hrvatskoj reprezentaciji i pripremama za dvije utakmice Lige nacija protiv Portugala 5. rujna i Francuske tri dana kasnije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Perišić na balotanju</strong></p><p>Izbornik<strong> Zlatko Dalić </strong>njemu i Marcelu Brozoviću dao je dva dana više zbog kasnijeg završetka sezone, ali Perišić nije za to vrijeme samo odmarao. Štoviše, radio je na svojoj preciznosti!</p><p>Doduše, s balotom u ruci. Osvajač Lige prvaka s Bayernom, nakon gola u četvrtfinalu Lige prvaka protiv Barcelone, iskazao je i zavidnu preciznost u izbijanju. </p><p><strong>Perišić</strong> je kao dijete mnogo vremena provodio uz balotaške terene te odgledao velik broj utakmica, zajedno s ocem Antom. Stoga, postoji šansa da se posveti balotanju nakon nogometne karijere. Njemu je, očito, svejedno kakav mu je rekvizit u rukama/nogama.</p><p>Zna itekako Perišić i s odbojkaškom loptom, veliki je ljubitelj odbojke na pijesku, ali ta se ljubav nije baš svidjela Interu. Kada je prije tri godine igrao na prestižnom turniru iz Major Swatch u Poreču, Talijani su se naljutili i pisalo se o novčanoj kazni.</p><p>- Uvijek mi je bio san odigrati jedan turnir, ali nikako mi se to nije poklapalo s obvezama u nogometu. Nakon godina čekanja pitali su me bih li mogao odvojiti tri dana i doći na turnir. Ionako se na pijesku pripremam za nogometnu sezonu, a cijeli život ljeti igram odbojku, zaboravim na nogomet. Bilo je zabavno - rekao je Ivan nakon što je u paru s <strong>Nikšom Dell'Orcom</strong> izgubio oba meča na jakom turniru.</p>