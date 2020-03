Majstore, hoćeš ljepilo? Kako je Lloris poklonio golove Leipzigu

Jose Mourinho je sa sobom u Leipzig poveo ranjeni Tottenham. Ozljede su ih pokosile, rezultati su im užasni u posljednje vrijeme, a u Njemačku su došli s porazom od 1-0 iz prve utakmice i s minimalnim šansama za prolazak u četvrtfinale Lige prvaka. Te šanse je vrlo brzo poništio golman Spursa Hugo Lloris svojim amaterskim reakcijama.

Leipzig je već u 21. minuti izvadio vizu za četvrtfinale, a Lloris je zaslužio barem neki poklon od igrača njemačkog kluba. Mukiele je probio desnu stranu i dodao Werneru koji je pucao iz prve, no odbio je to Aurier. Lopta se potom odbila do Sabitzera koji se namjestio na rub šesnaesterca i opalio loptu po podu. Nije to bilo baš toliko snažno i precizno, ali dovoljno da prevari francuskog golmana za 1-0.

Lloris je imao loptu na ruci, ali mu je nekako izmigoljila i otišla u mrežu. Nije tragična pogreška, ali mogao je puno bolje reagirati. No ako to nije tragična pogreška, što je onda ona reakcija kod drugog gola?

Angelino je prošao po lijevoj strani i ubacio u peterac, a tamo se našla glava Marcela Sabitzera kojeg je bilo svugdje po terenu. Pucao je u Llorisov prvi kut i pogodio! Francuski golman je opet užasno nespretno reagirao, ostavio je toliki prostor da je mogao proći i kamion. Odbila mu se lopta od ruke i otkotrljala se u mrežu.

Lloris je sjajan golman koji je nerijetko spašavao svoje momčadi, ali znao je imati i tragične epizode koje su noćna mora za svakog golmana. Sjetimo se samo gola koji mu je zabio Mario Mandžukić u finalu SP-u Rusiji kada je išao izbiti loptu, pa pogodio našeg napadača. Kiksevi mu nisu strani pojam, ali ovim propustima je svoj klub izbacio iz Lige prvaka...